高嘉瑜原跑票、林淑芬棄權 國土計畫法草案表決付委

立法院13日院會，朝野黨團就國土計畫法表達立場。（記者簡榮豐攝）

2020-03-13 11:42:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會今上午處理行政院版的「國土計畫法部分條文修正草案」，為化解外界疑慮，針對爭議較大的第15、45條文，民進黨團將提出黨團版本，盼能「給予行政機關必要彈性，但仍有一定限制」。民進黨團上午並經黨團大會討論後決議，表決時將「一致性投票」，不過院會表決時仍有人跑票，首度選上立委的民進黨立委高嘉瑜獨排眾議，在表決時與國民黨、時力、民眾黨投票一致，並未支持民進黨團，先前曾表態反對國土計畫法修法的民進黨立委林淑芬，則投下棄權、並未表態。

立法院院會今上午處理院會議程，民進黨團提案欲將國土計畫法付委審查，但受到在野黨團聯手反對，國民黨、時力、民眾黨提案將草案退回不予付委，經表決後，以41贊成、58反對、1棄權的票數，在民進黨人數優勢下，順利將草案付委審查。表決後不久，高嘉瑜又透過院會聲明表示，稍早投票結果與民進黨團一致。

請繼續往下閱讀...

民進黨團幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱與內政委員會召委管碧玲今上午共同召開記者會，對外說明民進黨團提出的條文修正內容。針對外界疑慮，管碧玲說，黨團會在第15條條文中增加一款規定，以限縮政院的權限，針對政院版本的「一定期限內完成」，也將在黨團版本中修定為「全國性延長一年、地方性延長兩年」，另也會將「國家重大建設」限縮在文化、農業、新能源等三領域；管碧玲強調，行政院是要做事不是要作弊，未來也會要求內政部到第一線與民眾溝通。

民進黨團幹事長鄭運鵬強調，國土計畫法修法有時間急迫性，必須做重要延長，給予行政院必要彈性，但仍有一定限制。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」，相關修法引起外界疑慮，在野黨並批評恐有「空白授權之虞」。

民進黨立法院黨團13日召開國土計畫法記者會。（記者簡榮豐攝）

立法院今上午將行政院的國土計畫法部分條文修正草案付委審查，表決時民進黨立委高嘉瑜跑票，事後又透過院會聲明，將投票結果改回與民進黨團一致（翻攝網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法