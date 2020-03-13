武漢肺炎》600億特別預算過關 朝野立委：做防疫人員最大後盾

立法院院會13日三讀通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案，民進黨立委邱泰源三讀後發言。（記者簡榮豐攝）

2020-03-13 12:36:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕為盡速因應武漢肺炎疫情所帶來的各項衝擊，立法院今火速三讀通過600億元特別預算案。民進黨立委莊瑞雄在三讀後特別登記發言，除感謝朝野通力合作在2星期內完成審查，也盼相關預算能讓第一線防疫人員更無後顧之憂；國民黨主席、立委江啟臣也表示，本次給予行政院最大運用空間，希望讓所有防疫人員有最大的後盾與支援。

立法院院會13日三讀通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案，民進黨立委莊瑞雄三讀後發言。（記者簡榮豐攝）

莊瑞雄發言指出，面對嚴峻疫情，眼前最迫切的就是防疫及避免企業倒閉潮，很感謝朝野立委通力合作，不但在2星期內就完成特別預算審查，而且這次600億元特別預算全數照列，一毛錢都沒有刪，雖然過程中有委員曾經提出不同看法，不過在國際疫情升高、疫情充滿不確定性之下，仍給了行政部門最大的運用彈性。

請繼續往下閱讀...

立法院院會13日三讀通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案，立委江啟臣三讀後發言。（記者簡榮豐攝）

莊瑞雄也強調，目前台灣的防疫部署及成果，廣受國際好評，非常感謝第一線防疫人員的辛勞與付出，希望這次通過的特別預算，可以給予他們充分的支援，讓他們更能無後顧之憂，好好替國人守住防疫關卡。

立法院院會13日三讀通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案，立委曾銘宗三讀後發言。（記者簡榮豐攝）

醫師出身的民進黨立委邱泰源，今也同樣感謝朝野各黨團為了防疫、守護台灣而一起努力完成此階段性任務。他並提到，昨天世界衛生組織已承認武漢肺炎正在世界大流行，台灣努力守住了這一波疫情攻擊，但未來疫情可能會更險峻，呼籲全民應該更加團結努力面對。

江啟臣指出，本屆立法院在2月21日開議，2月25日就通過紓困特別條例，而且即使有些部會沒有提供衝擊評估報告，立法院也還是給了特別預算，並給予行政院最大運用空間，就是希望讓所有防疫人員有最大的後盾與支援。

江啟臣提醒，目前疫情仍在擴散，國際經濟情形也正在大幅變動，例如昨天美股又大跌2千多點，台股也跌了4、5百點，面對這個險峻環境，政府必須真正了解面臨的狀況，並且做出最好評估，讓這些預算真的能對症下藥，並達到超前部署的效果。

國民黨立委曾銘宗表示，政府應好好利用這600億預算，尤其應特別著重受衝擊嚴重的中小企業，以及超過900萬人的勞工族群，希望政府能夠透過這筆預算，對相關勞工提供津貼等紓困方案，而經濟部也應該會同文化部、交通部等主管機關，對中小企業提出一套好的紓困、照顧方案。

曾銘宗還提到，目前還不知疫情會持續到何時，但目前600億元的預算規模，相對其他國家而言算是偏低，因此希望政府在需要時也可以挪用109年度預算或是其他機制的預算來因應，「我們全力支持政府做好防疫、紓困及振興工作！」

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法