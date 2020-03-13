武漢肺炎》600億特別預算過關 朝野立委：做防疫人員最大後盾
〔記者黃欣柏／台北報導〕為盡速因應武漢肺炎疫情所帶來的各項衝擊，立法院今火速三讀通過600億元特別預算案。民進黨立委莊瑞雄在三讀後特別登記發言，除感謝朝野通力合作在2星期內完成審查，也盼相關預算能讓第一線防疫人員更無後顧之憂；國民黨主席、立委江啟臣也表示，本次給予行政院最大運用空間，希望讓所有防疫人員有最大的後盾與支援。
莊瑞雄發言指出，面對嚴峻疫情，眼前最迫切的就是防疫及避免企業倒閉潮，很感謝朝野立委通力合作，不但在2星期內就完成特別預算審查，而且這次600億元特別預算全數照列，一毛錢都沒有刪，雖然過程中有委員曾經提出不同看法，不過在國際疫情升高、疫情充滿不確定性之下，仍給了行政部門最大的運用彈性。
請繼續往下閱讀...
莊瑞雄也強調，目前台灣的防疫部署及成果，廣受國際好評，非常感謝第一線防疫人員的辛勞與付出，希望這次通過的特別預算，可以給予他們充分的支援，讓他們更能無後顧之憂，好好替國人守住防疫關卡。
醫師出身的民進黨立委邱泰源，今也同樣感謝朝野各黨團為了防疫、守護台灣而一起努力完成此階段性任務。他並提到，昨天世界衛生組織已承認武漢肺炎正在世界大流行，台灣努力守住了這一波疫情攻擊，但未來疫情可能會更險峻，呼籲全民應該更加團結努力面對。
江啟臣指出，本屆立法院在2月21日開議，2月25日就通過紓困特別條例，而且即使有些部會沒有提供衝擊評估報告，立法院也還是給了特別預算，並給予行政院最大運用空間，就是希望讓所有防疫人員有最大的後盾與支援。
江啟臣提醒，目前疫情仍在擴散，國際經濟情形也正在大幅變動，例如昨天美股又大跌2千多點，台股也跌了4、5百點，面對這個險峻環境，政府必須真正了解面臨的狀況，並且做出最好評估，讓這些預算真的能對症下藥，並達到超前部署的效果。
國民黨立委曾銘宗表示，政府應好好利用這600億預算，尤其應特別著重受衝擊嚴重的中小企業，以及超過900萬人的勞工族群，希望政府能夠透過這筆預算，對相關勞工提供津貼等紓困方案，而經濟部也應該會同文化部、交通部等主管機關，對中小企業提出一套好的紓困、照顧方案。
曾銘宗還提到，目前還不知疫情會持續到何時，但目前600億元的預算規模，相對其他國家而言算是偏低，因此希望政府在需要時也可以挪用109年度預算或是其他機制的預算來因應，「我們全力支持政府做好防疫、紓困及振興工作！」
相關新聞請見︰
武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。