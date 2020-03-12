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首頁　>　政治

韓國瑜提建香港村 港青：「感覺是另外一個愛情摩天輪」

韓國瑜主持區里業務會報時，突然拋出香港村議題。（資料照）

韓國瑜主持區里業務會報時，突然拋出香港村議題。（資料照）

2020-03-12 11:14:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄巿長韓國瑜昨天出席里業務會報時，提出「香港村」規畫，歡迎香港移民選擇落腳高雄。對此，前高雄市行政暨國際處長陳瓊華與香港青年聊及此事，港青告訴她：「感覺是另外一個愛情摩天輪！」

陳瓊華指出，她跟在高雄唸書的香港年輕朋友，聊起韓國瑜的「香港村」，她認為韓國瑜的本質很標籤、封建，動輒用「村」這種集體治理概念。

香港年輕人告訴陳瓊華說：「爛透了，香港人已經有林鄭 ，不需要多一個傀儡。」，又說：「而且建香港村，對高雄是好事嗎？對香港人是好事嗎 ？感覺又是一個沒有想清楚所有配套，就說出來的想法 ，又是另外一個愛情摩天輪！」

香港年輕人總結說：「歡迎移民，不是要建村，是移民優惠、配套等來吸引外國民眾，而且不好意思也要說一句 「香港在經濟、交通配套等對比高雄好，你建一個香港村，香港人只會有很多問號？」

陳瓊華表示，韓國瑜想建香港村，吸引香港人移民高雄，但都沒對香港人士做過「質與量」的調查、研究、評估，就隨便拋出，仿佛是在安置、恩惠，「你招手、香港人就會來嗎？」

陳瓊華批說，沒有完整的規劃，就指指點點別的城市和人們，不是無知，就是消費香港、救自己罷免，如果要說「香港村」，那韓國瑜當年拐騙的「北漂青年返鄉」，人回來到哪兒了呢？

高雄市新聞局長鄭照新則表示，韓國瑜對「香港村」想法醞釀已久，且已由財政局做短中長期初步規劃，包括選址、優劣勢、經費等，短期規模應可容納香港人200到400人、中期1千到3千人、長期5千到1萬人，經費評估由民間招商引資，中期經費約12億到36億，長期規模可能高達120億元，但還需要評估考量。

鄭照新指出，很多香港朋友四處遊說，希望台灣有個歡迎香港的計畫，目前有心的只有韓國瑜。

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前高雄市行政暨國際處長陳瓊華。（資料照）

前高雄市行政暨國際處長陳瓊華。（資料照）

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