韓國瑜拋「香港村」構想 在台港人拳頭硬了

Sunny（左）及鍾景全來台超過7年。（記者黃旭磊攝）

2020-03-11 22:14:02

首次上稿 16:33

更新時間 22:14

［記者黃旭磊／高雄報導］「就是因為你韓國瑜，我們香港人才不會來！」在台港生反擊韓國瑜擬蓋「香港村」構想。

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高雄市長韓國瑜今天主持新興區里業務會談，拋出待肺炎疫情結束將成立香港村構想；對此，在台港生鍾景全接受本報訪問指出，韓國瑜閃躲反送中議題，去年中山大學師生協助港生佈建連儂隧道，高雄市文化局要求2週內拆建還原，親中背景太明確，連守護台灣都做不到，這次在罷免聲浪中把香港人當成踏板，有政治目的。

鍾景全目前是某國立大學碩三研究生，來台7年曾住過台北、台中，韓國瑜當選市長後至行政院南部服務中心辦理居留證延期，因公文往返問題枯等5小時，認為政府效率很差。

鍾景全認為，香港人不是單純為了小孩教育，還要考量工作、生活地區，且港人團結有群聚性不喜歡被「圈禁」，若想移居來台，喜歡過台灣人生活會住台中，維持香港步調會住台北，相較之下，高雄有空污問題及親中背景市長，「就是因為你韓國瑜，我們香港人才不會來。」

同樣來台7年的港人Sunny表示，香港人習慣市區生活，城鄉距離太遠不習慣，而有些移民台北也不適應，相較來說，南部人講台語、愛騎機車，文化與生活有差異，先前1990年代南洋新移民曾來到高雄，新二代遭排擠也是問題。

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