武漢肺炎》包機遭中方硬塞人候補？王定宇爆：2份30人名單！

第二批武漢專機航班昨（10日）晚一波三折，終於成功抵台。（資料照，記者劉信德攝）

2020-03-11 22:29:04

〔即時新聞／綜合報導〕第二批武漢專機航班昨（10日）晚一波三折，終於成功抵台。據悉，中方人員以「座艙還有空間」為由，臨時提出再塞約30人上機，遭我方拒絕，雙方堅持3、4小時之久。對此，立委王定宇在指出，真相是，中方不只是硬塞一份30人名單，而是「硬塞兩班機二分30人補位名單」！

兩岸昨分別派華航與東航，以原航班的臨時航班專機模式進行台人返台作業，不料，中方人員一度以「不需要」為由，不准我國人穿戴防護衣登機，甚至以「座艙還有空間」為由，臨時提出再塞約30人上機，遭我方拒絕。在我方防疫及醫護人員堅持下，雙方僵持3、4個小時，最後我國人才得以在登機前穿上防護衣，順利返台。

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對此，王定宇今日在臉書表示，「真相是，不是臨時硬塞一份30人名單，而是中方臨時硬塞二班機二份30人補位名單」。王定宇指出，難怪前一天中方釋放給特定媒體的訊息是「235+235」共470人，跟台灣方面掌握的「202+205」最多只能407人有所落差。

王定宇最後表示，針對此事要給前進武漢執行任務的醫療防疫人員、徹夜在台灣持續與武漢現場防疫人員聯繫的指揮團隊大聲喝采，因他們堅持「不行就是不行」，而且順利完成任務！

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