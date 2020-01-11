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鄭文燦返國小母校投票 呼籲民眾珍惜手中的一票

桃園市長鄭文燦和夫人林俞汝今天上午一起抵達母校大安國小。（記者陳恩惠攝）

桃園市長鄭文燦和夫人林俞汝今天上午一起抵達母校大安國小。（記者陳恩惠攝）

2020-01-11 11:56:02

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天上午和母親及妻子，前往八德區和平路的母校大安國小投下神聖的一票，由於排隊人潮不多，市長前後僅花了約3分鐘完成所有投票動作。鄭文燦說，投票是公民權利，呼籲大家珍惜手中的選票，支持心目中的候選人和政黨，同時感謝2萬餘名選務人員，以及協勤的警察同仁們。

鄭文燦今天上午9時22分與妻子林俞汝前往大安國小，母親鄭邱碧則和鄭文燦的大哥、二哥、二姊及四弟一同抵達投票所，由於今年沒有公投票，大安國小內共有三處投票所，一處大排長龍，湧現人潮，另二處則三三兩兩零星排隊，鄭文燦在門外先將「投票三寶」身分證、通知單和印章取出，進入立刻領得選票並圈選，前後歷時大約3分鐘。

鄭文燦受訪表示，在民主台灣，投票是公民權利，今天一大早8點多，看各地投開票所都非常踴躍投票，一方面天氣好，二方面看到很多選民都很早起，代表大家都珍惜投票權利，希望這次投票都能順順利利、民主是辦喜事 順利完成這次總統跟立法委員選舉。

問及投票後的行程，鄭文燦說，投票期間大致會到各地方投開票所視察，其他行程都取消，主要以選舉為主，也會去各候選人競選辦公室走走、關心一下，不過我在開票期間也會了解開票相關細節，開完票之後，原則上在桃園競選總部，預計晚間8點前大致會得知結果，接著到台北參加全國競選總部最後的活動，希望今天選舉平平順順，讓每位選民順利行使投票權利，畢竟這是我們的民主政治，公民的基本權利，珍惜手上的選票，支持心目中的候選人跟政黨。

他當場也感謝辛苦的選務人員及協勤的警察同仁時表示，「這次未合併公投比較單純，大家排隊不會太久，感謝參與選務的兩萬多名選務人員，大家辛苦了！ 還有協勤的警務人員，我也要對你們說聲：大家辛苦了！尤其是在選舉期間，有很多活動需要維持秩序，真的很辛苦，我也會在選後、下週春安工作期間到各分局慰勞。」

鄭文燦市長投下自己神聖的選票。（記者陳恩惠攝）

鄭文燦市長投下自己神聖的選票。（記者陳恩惠攝）

鄭文燦夫婦（中）投完票後，和現場民眾、媒體閒聊。（記者陳恩惠攝）

鄭文燦夫婦（中）投完票後，和現場民眾、媒體閒聊。（記者陳恩惠攝）

市長鄭文燦夫婦和母親及兄弟姐妹投票後合影，左起為鄭文燦的四弟、二姊、妻子林俞汝、鄭文燦、母親鄭邱碧、大哥及二哥。（記者陳恩惠攝）

市長鄭文燦夫婦和母親及兄弟姐妹投票後合影，左起為鄭文燦的四弟、二姊、妻子林俞汝、鄭文燦、母親鄭邱碧、大哥及二哥。（記者陳恩惠攝）

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