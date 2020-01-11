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旅北遊子專程趕回 台南偏鄉水雲投票踴躍

偏鄉東山區水雲里今天一早投票情況踴躍，不少旅北民眾返鄉投票。（記者王涵平攝）

偏鄉東山區水雲里今天一早投票情況踴躍，不少旅北民眾返鄉投票。（記者王涵平攝）

2020-01-11 11:30:19

〔記者王涵平／台南報導〕台南偏鄉東山區水雲里選舉人數300多票，今天一早就現投票人潮，不少旅北民眾投完票透露，一定要回來護台灣。

水雲里平常多見老幼，但今天設於里內中山堂的投開票所8點開放投票，就陸續出現投票民眾，一對旅北夫妻檔專程趕回，也有旅北父女檔、年輕人返鄉。

在地民眾表示，以往大概里長選舉的投票最踴躍，最高達270多票，但觀察此次選舉投票率應該也不錯。

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