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選前之夜飆淚 宋楚瑜：要讓父親在天之靈覺得我不辱祖先

親民黨總統候選人宋楚瑜今晚在「選前之夜」飆淚說，一定要讓父親在天之靈覺得生這個兒子不辱祖先，一定會堂堂正正。（記者簡榮豐攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜今晚在「選前之夜」飆淚說，一定要讓父親在天之靈覺得生這個兒子不辱祖先，一定會堂堂正正。（記者簡榮豐攝）

2020-01-10 22:26:19

〔記者陳昀／台北報導〕親民黨總統候選人宋楚瑜今晚在「選前之夜」壓軸登場，宋楚瑜重申只做一任，沒有包袱，並飆淚說，一定要讓父親在天之靈覺得生這個兒子不辱祖先，一定會堂堂正正。

親民黨選前之夜活動除了有區域立委、不分區立委候選人上台催票，也邀請歌手葉璦菱、張智成、官靈芝等演出，活動在宋楚瑜及親民黨副總統候選人余湘壓軸進場時掀起高潮，現場「宋楚瑜凍蒜」、「棄韓保宋」呼喊聲不絕於耳，宋楚瑜的女兒宋鎮邁也陪同父親上台。

宋楚瑜表示，台灣絕不放棄自由民主，這是跨黨派的共同期盼，這次選舉全世界都在看，要讓全世界刮目相看，知道台灣的選舉是台灣人當家作主，沒有任何國家、政黨可以干預、操作，兩岸要和平，但對方也要了解中華民國政府存在的事實，讓台灣擁有軍隊自我保護，只要他跟對岸有任何來往，一定會送立院討論，因為台灣是自由民主的國家，總統必須尊重人民的看法。

宋楚瑜說，舉頭三尺有神明，他父親臨終前說沒有留任何財產，但留下好名聲，要他做一個堂堂正正、受人尊敬的人，他會大破大立、撥亂反正，且只做一任、沒有包袱，「我一定好好把握機會，讓我的爸爸在天之靈，生這個兒子不辱祖先」，做人的基本道理就是要堂堂正正。

宋楚瑜說，這幾天他從台中掃街到台北，都自己拿麥克風拉票，因為沒錢造勢登廣告，要向全民直接訴求「愛拚才會贏」，但他現在講話依舊中氣十足，更重要的是，台灣人民也要能中氣十足、一起歡呼，最後他帶頭高喊「台灣自由民主萬歲，中華民國萬歲」，並宣讀政務官就職誓詞。

親民黨總統候選人宋楚瑜與女兒宋鎮邁、副總統候選人余湘及立委候選人同台造勢，以特別的鞠躬方式向支持者致意。（記者簡榮豐攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜與女兒宋鎮邁、副總統候選人余湘及立委候選人同台造勢，以特別的鞠躬方式向支持者致意。（記者簡榮豐攝）

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