許淑華被誇人美服務好 蔡英文：一定要讓她進立法院

蔡英文總統晚間出席台北市立委參選人許淑華的公益音樂會。（記者沈佩瑤攝）

2019-11-10 23:55:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜明日上午11點於高雄公布副手，傳出人選為前行政院院長張善政。對於這項傳聞，總統蔡英文今上午受訪對此表示，這件事情等韓國瑜宣布了再說；晚間遇媒體追問，蔡英文則是微笑揮手，沒有回應。

蔡英文晚間出席第七選區（信義、南松山）立委參選人、市議員許淑華舉辦的公益音樂會，她打趣稱今晚這音樂會感覺很溫馨，跟一般的造勢活動不同，自己來會不會反而掃興，台下民眾熱情回應「不會！」

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聽到有民眾熱情大誇許淑華「人美、服務好」，蔡英文笑說，哇，這裡是民進黨的艱困選區，能有這麼死忠的支持者，許淑華當了13年議員、總共服務了多達7萬多件的選服案，真的是個很努力，接下來進入立法院，一定更貼心，一定要讓她當選立委，這次是最好的機會。

蔡英文也說，台灣民主很重要，2020年1月11日，政黨票應該要投給最熟悉、最可靠的民進黨，全世界都在看台灣怎麼投票，這是很重要的時刻，這也是人民表達自己的意志、自己的選擇，要透過投票告訴全世界，我們有決心守住我們的民主、自由。

蔡英文表示，中國近來的打壓、香港的情勢，國際都很關心台灣，所以台灣人沒有堅定的意志保護民主，那國際會幫助台灣嗎，所以「我們要先有決心」。

蔡英文說，「我們的國家真的是個寶貝」，真的要守住這個國家，讓世世代代都有安身立命的地方。

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