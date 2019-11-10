卓冠廷宣佈辭官全心替洪慈庸輔選 「幫忙她握每一雙手」

卓冠廷宣佈辭官全心替妻子洪慈庸輔選，「幫忙她握每一雙手」。（圖：擷取卓冠廷臉書）

2019-11-10 18:53:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕交通部長林佳龍辦公室主任卓冠廷晚間在臉書宣佈，自明日起正式辭去交通部的職務，將返回台中，全心投入輔選洪慈庸連任立委，「幫忙她握每一雙手，幫忙她跟大家爭取支持，是我必須要做的事情」。

卓冠廷曾是前台中市長林佳龍任內台中市新聞局長，也是全台最年輕的新聞局長，二年前與洪慈庸結婚，林佳龍轉任交通部長後，卓冠廷出任林佳龍辦公室主任。

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卓冠廷在臉書宣佈辭官訊息後引發關注，他發文指出，這個決定並不突然，他跟慈庸結婚兩年多來，其實，對於慈庸，我有許多不捨跟愧疚。因為慈庸是女性政治工作者，到了適婚年齡，結婚、生子，是再自然不過的事情。很多立委在任內生小孩，得到滿滿的祝福。當然，不少人祝福慈庸，但卻也有人拿來訕笑及羞辱慈庸。

卓冠廷不捨洪慈庸面臨的不公平對待，指出，「有時候我會想，如果我不要出現，慈庸會不會在政治上走得更好？」；他說，這兩年多來，也有些人覺得，慈庸是不是得到很多我的幫忙？但事實上，我在台中市政府任內，經歷林市長連任苦戰，而後到交通部服務，因為公務繁忙，實在沒能好好協助辛苦的太太。

卓冠廷提及洪慈庸這次連任，眾所皆知非常艱辛，身為她的先生辭官回家，「幫忙她握每一雙手，幫忙她跟大家爭取支持，是我必須要做的事情」。

卓冠庭指出，慈庸在立法院的表現，客觀上的問政成績有目共睹，然而她想多看看小孩時，卻只能在跑行程的小空檔，抽空跑回家跟「小鹿」玩幾分鐘；這三年多來，她幾乎每天是5點多起床，晚上忙到10點多回家。每天20幾個行程，是稀鬆平常的事，而我也因為工作關係，應酬也多，我們實在是聚少離多。有時候幾個月一次，我跟她晚上剛好有空檔，一起聚聚吃個晚餐，就已經是非常開心的事。

卓冠廷說，從來沒有因此自怨自憐，因為這是從事公眾事務工作應該有的覺悟，既然受人民託付，我們要把握每一分鐘，為大家服務。

卓冠廷也曝洪慈庸起初有點猶豫是不是要競選連任，因為她從來不是眷戀權位的人，有天半夜，睡到一半，突被洪慈庸叫醒，她說她決定參選連任，「我怎麼能讓女兒她們這個世代的台灣人，活在這樣的人（指韓國瑜）治理的台灣？」，他決定支持妻子的決定。

卓冠廷說，洪慈庸處理陳情及選民服務的成績，這3年多來，她一共處理了接近300件的軍事相關陳情案；有在國會經驗的助理或媒體朋友們都知道，軍事陳情案很複雜繁瑣，多數當事人也不願曝光，處理的績效相當受限，導致立委辦公室跟助理很少人願意著力在此。但慈庸深知自己的使命，國會辦公室團隊把軍事相關陳情人視如自己的家人，幾乎是照單全收。這些日子以來，國會盛傳一句話，「軍事陳情案全部轉給洪慈庸辦公室就好了」，甚至也不乏有國民黨立委轉來的案子。

這些事情不足為外人道矣，但卻有人為了政治利益，不斷放話「慈庸不做選民服務」。如果硬要說，我承認，慈庸就是不處理標案、不處理工程、不處理這類濫用立委職權涉及不當利益的「服務」。

在法案上，因為慈庸的堅持，她在2018年6月促成「陸海空軍軍官士官服役條例」修正案三讀通過，讓服志願役的軍官士官，在不適應或另有生涯規劃時，可循正規且合理的管道退場。

卓冠廷說，她也常說「軍冤條例」還沒有完成，只有這個條例修法通過，才能夠對台灣過去數十年軍中可疑的冤案事件重啟調查，真正落實軍中轉型正義。慈庸從來沒有忘記大家託付給她的責任。

卓冠廷細數洪慈庸的質詢跟問政實績上，包含獲公民團體評鑑為5次的「優秀立委」等及爭取到的地方建設。

但卓冠廷指出，這幾年來，部分人士對慈庸非常惡毒的抹黑及謾罵，從來沒有停過，隨著選舉接近，更是變本加厲。身為她的先生，沒能為她多做些什麼。當偶而為她抱不平時，她總說，我們年輕人從事公眾事務，就是要顯示我們努力的價值，我們就是要改變這樣的文化。

卓冠廷說，去年選舉，林佳龍市長未能順利連任，而新的市府團隊表現也不如民眾預期，「台中不能再輸一次」，是我這一年來常常聽到地方的民眾鼓勵慈庸的一句話。

卓冠廷說，家人在哪，哪裡就是家。洪慈庸和女兒都在台中、在后里。這個時刻，他有責任回家，善盡為人丈夫及為人父親的責任。他很謝謝部長林佳龍的支持，在向他提出辭呈後，支持他的決定。

卓冠廷說，盼大家都能給洪慈庸力量，讓我們一起打贏這場硬仗，「我們一起讓台中再贏一次」。

卓冠廷宣佈辭官全心替妻子洪慈庸輔選，「幫忙她握每一雙手」。（圖：擷取卓冠廷臉書）

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