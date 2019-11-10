副手就是張善政？！ 媒體爆：韓國瑜明早11點宣布

國民黨總統候選人韓國瑜明將宣布副手人選，有媒體爆料副手就是國政顧問團總召張善政。（資料照）

2019-11-10 16:48:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜副手人選引發外界關注，今韓國瑜主動預告，明天上午會跟外界報告「副手」，有媒體搶先爆料，國民黨總統參選人韓國瑜副手人選確定就是張善政。

國民黨總統參選人韓國瑜日前透露副手人選已經確定，並幽默形容韓國瑜是個禿子，副手絕對會「有頭髮」，外界推估應不是前新北市長朱立倫，認為國政顧問團總召張善政、高雄市副市長李四川呼聲較高，不過國民黨立委江啟臣、前內政部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋都都被視為有機會擔任韓國瑜副手。

請繼續往下閱讀...

不過《TVBS》今（10日）下午搶先爆料，稱韓國瑜副手人選確定就是張善政，將在明（11日）上午11點在高雄揭曉，報導指出，張善政在政策說明，以及國際觀上都能幫助韓國瑜，而獲青睞。視為熱門人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法