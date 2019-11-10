陳柏惟：票投給我，還給顏寬恒自由

台中市第2選區立委參選人陳柏惟呼籲選民把票投給他，還給顏寬恒自由。（記者張菁雅攝）

2019-11-10 13:55:39

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第2選區立委選舉由台灣基進黨的陳柏惟對戰現任國民黨立委顏寬恒，陳柏惟今日表示，顏寬恒的人生被家族安排好，就是要當立委，不管他喜不喜歡都要做，呼籲選民把票投給陳柏惟，支持顏寬恒當自由、快樂的男子漢。

為拚國會過半，不只台中市各參選人紛紛邀請大咖助陣，連市議員也紛紛成立輔選後援會，為總統立委選情加溫。民進黨台中市議員張家銨今日在大肚區舉辦「挺總統蔡英文、立委陳柏惟後援會」成立大會。

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陳柏惟在成立大會致詞時強調，對台灣民主最大的阻礙就是中國國民黨，民主的真諦就如同這區的選情，是在地年輕人站出來改變自己家鄉，而非爸爸叫孩子為家族服務。他批評，服膺於家族利益的人表面上很會做服務，讓鄉親覺得他人人好，但卻背地裡在立法院做「不三不四」的事，更提案要讓中國人來用台灣的健保，這是完全背離人民福祉的事。

陳柏惟表示，他要幫顏寬恒講句話，顏寬恒含「金湯匙」出生，人生已經被安排好，每天就是要跑攤、拜訪，不管他喜不喜歡都要做，因為這是長子的責任，他不做，爸爸會生氣，他是不自由的立委，他在立法院的提案，甚至是國民黨提供的，大家把票投給陳柏惟，就是支持顏寬恒當自由、快樂的男子漢。

陳柏惟也說，輪替會帶來進步，而輪替更不能用白賊來取得政權。他批評，中國國民黨現在的心態就是「把做事情和買票」省下來，只要出一張嘴就能當選。因此去年韓流崛起，才讓大家發現原來換人後就會爆發亡國感。他以香港反送中為例，一名16歲少女遭黑警強暴後被迫懷孕墮胎，這難道是支持九二共識的國民黨要台灣走向的未來嗎？

台中市議員張家銨（前排左2）成立後援會，支持立委參選人陳柏惟（前排左4），基隆市長林右昌（前排左3）也出席成立大會。（記者張菁雅攝）

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