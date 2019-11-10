何時宣布選立委？楊瓊瓔：問黨部

朱立倫說，鼓勵楊瓊瓔接受挑戰不要怕，楊瓊瓔則強調，先把市政做好。（記者張瑞楨攝）

2019-11-10 11:35:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕積極跑行程，擬再度投入中市立委第三選區（大雅、潭子、神岡、后里）選舉，再戰無黨籍立委洪慈庸的中市副市長楊瓊瓔，今天邀請前新北市長朱立倫參訪麗寶樂園時，針對何時宣布參選？是否請辭副市長，或請假參選？朱立倫與楊瓊瓔虛答以對，朱立倫說，鼓勵楊瓊瓔接受挑戰、全力以赴「不要怕」，但先把副市長做好，楊瓊瓔則說，市府現在有預算與燈會工作，現在先把市政做好，至於外傳國民黨中央黨部近期開會徵召她，她說，此事要去問黨部。

楊瓊瓔跑行程相當積極，依市議員楊典忠統計，楊瓊瓔在大雅、潭子、神岡與后里的公開行程，比另外兩位副市長的總計還多，不過，楊瓊瓔至今尚未公開表態，她是否捲土重來，於明年立委選舉中，再戰洪慈庸？坊間傳聞是，國民黨預計本月13日中常會中，會通過徵召楊瓊瓔參選立委，屆時，楊瓊瓔才會進一步宣布。

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朱立倫今天於麗寶樂園中說，「我們真的一直給瓊瓔鼓勵，接受挑戰，不要怕，但是現在做副市長，先把副市長這個工作做好，接受挑戰的時候，就全力以赴」，至於何時宣布參選，楊瓊瓔說「現在沒說到這一點」，珠朱立倫則強調「國民黨好像還沒有提名、還沒有徵召」。

楊瓊瓔說，市政工作還有預算與燈會（2020年台中市政總預算案與2020年燈會），我一定會極力把市政工作做好，至於國民黨中央黨部預計本月13日開會，決定立委徵召提名，楊瓊瓔說「去問黨部吧！」

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