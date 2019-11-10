為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

潛艦「假議題」延燒 蔡適應：輕蔑發言惡意抹煞國防自主

民進黨基隆立委蔡適應。（蔡適應服務處提供）

民進黨基隆立委蔡適應。（蔡適應服務處提供）

2019-11-10 06:23:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜昨針對潛艦國造發表看法，藍綠營近期也針對基隆潛艦產業園區頻頻交鋒。對此，民進黨立委蔡適應在今日凌晨撰擬長文表示，他很遺憾兩人惡意抹煞基層同仁辛勞，面對這樣嚴肅議題時，滿滿錯誤言論和對事情不了解的輕視態度，更是讓人民無法放心託付保衛國家安全、看守國家機密的重責大任。

韓國瑜昨日發言質疑，潛艦引擎、電子作戰系統及冷卻系統，要百分之百國造的難度非常高。蔡適應則表示，全世界大概只有美國有能力達到100％完全自主的國防工業，但實務上，美國也常向其他國家購買零組件跟裝備，其他國家更是如此，難道會因此批評他們的國防工業嗎？

蔡適應表示，國防自主不單單是研發、製造，背後還有龐大資源整合、專案管理等錯綜複雜的面向，這些都是台灣要走的路，單純用自主比例來作批評，非常不負責任。

而韓國瑜近期也拋出仿效新加坡「毒蝦戰略」，也就是小巧、具嚇阻且靈活。但蔡適應指出，扣除中國因素，星國主、客觀條件和台灣有些相似，「毒蝦戰略」類似於我國「防衛固守、重層嚇阻」；但儘管如此，新加坡不僅已擁有兩艘具備絕氣推進系統（AIP）的潛艦，未來星國六艘潛艦艦隊更將全數裝備AIP，證明「毒蝦戰略」和正規裝備完全沒有衝突。

蔡適應表示，為嚇阻中國進犯，台灣的雄風二型、雄風三型反艦飛彈非常優異，搭配雷霆2000多管火箭、快速布雷艇、各型岸置火砲建構遠、中、近距離戰術，而柴電潛艦在戰術孔道上「坐底」、「伏擊」，更是嚇阻策略能否成功最關鍵的一環。

蔡適應呼籲韓國瑜和宋瑋莉，既然要競選總統和立委，還是要認真了解關於國家安全、戰略、國際局勢等等議題，不然信口開河發言，人民是不會有好感的。而全世界只有中國不希望台灣潛艦國造成功，因此私底下勢必百般阻撓，但從韓、宋的發言來看，他不禁納悶難道潛艦國造不成功，對他們兩人也有什麼好處嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓質疑潛艦國造 軍方：自己國家自己救
2019-11-10 05:30

韓質疑潛艦國造 軍方：自己國家自己救
綠委轟：有錢買7200萬豪宅 「韓國瑜一家人都在裝窮」
2019-11-09 22:37

綠委轟：有錢買7200萬豪宅 「韓國瑜一家人都在裝窮」
「護國神犬」貼圖3天下載破百萬！

「護國神犬」貼圖3天下載破百萬！
韓質疑潛艦國造 蔡陣營反批：國防自主護台 比征服宇宙更重要
2019-11-09 19:40

韓質疑潛艦國造 蔡陣營反批：國防自主護台 比征服宇宙更重要
韓國瑜買台肥豪宅案 藍綠隔空駁火
2019-11-09 18:49

韓國瑜買台肥豪宅案 藍綠隔空駁火
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播