潛艦「假議題」延燒 蔡適應：輕蔑發言惡意抹煞國防自主

民進黨基隆立委蔡適應。（蔡適應服務處提供）

2019-11-10 06:23:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜昨針對潛艦國造發表看法，藍綠營近期也針對基隆潛艦產業園區頻頻交鋒。對此，民進黨立委蔡適應在今日凌晨撰擬長文表示，他很遺憾兩人惡意抹煞基層同仁辛勞，面對這樣嚴肅議題時，滿滿錯誤言論和對事情不了解的輕視態度，更是讓人民無法放心託付保衛國家安全、看守國家機密的重責大任。

韓國瑜昨日發言質疑，潛艦引擎、電子作戰系統及冷卻系統，要百分之百國造的難度非常高。蔡適應則表示，全世界大概只有美國有能力達到100％完全自主的國防工業，但實務上，美國也常向其他國家購買零組件跟裝備，其他國家更是如此，難道會因此批評他們的國防工業嗎？

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蔡適應表示，國防自主不單單是研發、製造，背後還有龐大資源整合、專案管理等錯綜複雜的面向，這些都是台灣要走的路，單純用自主比例來作批評，非常不負責任。

而韓國瑜近期也拋出仿效新加坡「毒蝦戰略」，也就是小巧、具嚇阻且靈活。但蔡適應指出，扣除中國因素，星國主、客觀條件和台灣有些相似，「毒蝦戰略」類似於我國「防衛固守、重層嚇阻」；但儘管如此，新加坡不僅已擁有兩艘具備絕氣推進系統（AIP）的潛艦，未來星國六艘潛艦艦隊更將全數裝備AIP，證明「毒蝦戰略」和正規裝備完全沒有衝突。

蔡適應表示，為嚇阻中國進犯，台灣的雄風二型、雄風三型反艦飛彈非常優異，搭配雷霆2000多管火箭、快速布雷艇、各型岸置火砲建構遠、中、近距離戰術，而柴電潛艦在戰術孔道上「坐底」、「伏擊」，更是嚇阻策略能否成功最關鍵的一環。

蔡適應呼籲韓國瑜和宋瑋莉，既然要競選總統和立委，還是要認真了解關於國家安全、戰略、國際局勢等等議題，不然信口開河發言，人民是不會有好感的。而全世界只有中國不希望台灣潛艦國造成功，因此私底下勢必百般阻撓，但從韓、宋的發言來看，他不禁納悶難道潛艦國造不成功，對他們兩人也有什麼好處嗎？

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