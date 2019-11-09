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賴清德：支持台灣優先候選人 去蕪存菁讓台灣團結富強

前行政院賴清德今南下力挺鳳山區立委參選人許智傑。（記者陳文嬋攝）

前行政院賴清德今南下力挺鳳山區立委參選人許智傑。（記者陳文嬋攝）

2019-11-09 22:35:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨高市鳳山區立委許智傑競選總部今成立，湧入1萬人潮擠爆現場，黨內大咖雲集力挺，壓軸的前行政院長賴清德表示，支持選擇台灣優先這條路的候選人，透過民主洗禮去蕪存菁，如同鑄劍、打鋼筋般，讓台灣團結富強、國際更有競爭力。

民進黨鳳山區立委許智傑今天競選總部成立，黨內大咖雲集助選，包括總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德、民進黨黨主席卓榮泰等人、行政院副院長陳其邁均到場力挺，現場湧入1萬人潮，擺放5000張椅子全部坐滿，原本只封閉2個路口，晚間增為3個路口，場面熱鬧滾滾。

前行政院長賴清德今晚以壓軸南下力挺，他表示，這次選舉攸關台灣的未來，大家一定要有知覺，尤其是中國主席習近平今年1月公開表示，九二共識只有一個中國的原則，沒有國民黨所說一國兩制的空間，台灣只有一路可以走就是一國兩制。

賴清德指出，國民黨面對時代變局下，未維護台灣主權、民主自由人權，竟主張要與中國簽訂和平協議，若和平協議有效，西藏現今不會那麼慘，台灣不要當第二個西藏與香港，要做維護台灣、守護主權、民主自由的國家。

賴清德說，總統蔡英文最重要的理念就是與大家站在一起守護台灣主權、維護台灣民主自由與人權，不接受一國兩制，拒絕一個中國的原則，他呼籲大家支持蔡英文、許智傑。

賴清德指出，台灣因為國家認同不一樣，造成台灣一直無法團結，唯有堅定打造團結的偉大工程，透過每次的選舉用一票又一票民主的洗禮，支持選擇台灣優先這條路的候選人，放棄要看中國臉色的候選人，透過民主洗禮去蕪存菁，就如同打鋼筋、鑄劍般，剩下台灣優先這條路，台灣就能團結更加富強，在國際更有競爭力，人民就能幸福過日子。

鳳山區立委參選人許智傑今天競選總部成立，現場大爆滿湧入1萬多人。（記者陳文嬋攝）

鳳山區立委參選人許智傑今天競選總部成立，現場大爆滿湧入1萬多人。（記者陳文嬋攝）

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