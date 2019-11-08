蔡賴配成定局？陳菊：不急啦 尊重總統

前行政院長賴清德將出席總統蔡英文、立委洪慈庸神岡競選總部成立大會，是否代表「蔡賴配」成定局？總統府秘書長陳菊表示，兩者無關，強調副手人選要尊重總統決定。（記者歐素美攝）

2019-11-08 20:03:35

〔記者歐素美／台中報導〕總統蔡英文及立委洪慈庸神岡競選總部明天（9日）成立，前行政院長賴清德將出席，是否代表「蔡賴配」成定局？總統府秘書長陳菊今天受訪指出，出席與否與蔡賴配無關，副總統人選是總統的權利，總統是有智慧的人，不急啦！尊重總統。

總統蔡英文及立委洪慈庸神岡競選總部9日成立，前行政院長賴清德將出席，總統府秘書長陳菊今天則提前到神岡為洪慈庸加油打氣。

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媒體詢問清德出席競選總部成立，是否代表蔡賴配成定局？陳菊回應，「你的問題與事實無關」，副總統人選是總統的權利，總統是很有智慧的人，台灣在最困難的時候，民進黨所有菁英都要團結合作。她說，自己明天有另外的行程不能來，心中覺得過意不去，所以今天先來，明天賴清德院長是要來為慈庸加油打氣。

媒體再問，是否居中穿針引線「蔡賴配」？陳菊說，「賴清德是很年輕的時候我的兄弟，我對他一直很關心，但最近忙著助選，很久沒有看到他」，蔡總統何時宣布副總統的人選，尊重總統的決定，「不急啦！尊重總統」。

至於是否出任蔡英文總統競選總部主委？陳菊說，「我是總統府的秘書長，要表達行政中立，適不適合擔任競選總部主委，內部有討論，我是認為不適合，沒關係不管任何人當，我確定我都是助選員」。

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