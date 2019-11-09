外傳「蔡賴配」成定局 許智傑透露玄機

總統府秘書長陳菊今為民進黨立委許智傑競選總部成立站台。（記者陳文嬋攝）

2019-11-09 15:39:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕總統蔡英文的高雄競選總部將於16日成立，前行政院長賴清德也將同台造勢，外傳「蔡賴配」已成定局，總統府秘書長陳菊今表示她不知道，這是總統蔡英文的權利，不過民進黨立委許智傑透露玄機，「蔡賴配」已經差不多了，下週宣布可能性很大。

總統府秘書長陳菊今為民進黨鳳山區立委許智傑助選，對於外傳民進黨下週將宣布「蔡賴配」，陳菊表示她不知道，這是總統蔡英文的權利，她一定會在最適合的時間，宣布未來誰跟她搭配，因為時間也沒有剩下很長，她一定會向大家說明清楚。

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針對總統蔡英文高雄競選總部將於16日成立，媒體問陳菊是否當天會宣布「蔡賴配」，陳菊表示，她也是被邀請的，她不能決定，可以問競選總部。

不過立委許智傑透露玄機，「蔡賴配」狀態已經差不多了，雖然還沒等到他們宣布，但他們已經感受到「蔡賴配」氛圍，他之前也打電話給賴神，強烈希望「蔡賴配」能夠成形，他認為民進黨下週宣布的可能性很大。

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