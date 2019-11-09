民眾黨不分區納入黃國昌？ 蔡壁如這麼說

蔡壁如（左）澄清並未與黃國昌接觸，談民眾黨不分區議題。（記者翁聿煌攝）

2019-11-09 15:33:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕外傳台灣民眾黨創黨黨員之一的蔡壁如，曾為台灣民眾黨不分區人選與時代力量立委黃國昌接觸，蔡壁如今天澄清，她並未與黃國昌接觸，至於為何會有這種傳言，她猜想可能有時候走在地方上遇到不同黨籍的人，過來聊天或講話，外界就會揣測，最後也沒進到提名委員會討論，應該只是傳聞。

日前傳出蔡壁如與黃國昌接觸，盼黃國昌能加入民眾黨的不分區名單，蔡壁如今天出席土城三峽區立委參選人李縉穎競選總部成立大會時表示，為何有此傳聞，她也很訝異，她笑說，連柯P聽到都嚇一跳，馬上用LINE問她到底是和誰接觸？但其實「目前是沒有接觸」。

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對於時力又有人退出，蔡壁如說，時力本來就是比較年輕政黨，年輕人懷抱著熱忱參加，但有時理想和現實會有差距，2015成立以來，這幾年大選聽到內部有不同的聲音，如果沒有很強母雞帶領，政治本來就是整合大家的意見，如果每個人意見無法整合，就會有歧見，這對台灣民眾黨有很好的借鏡，年輕政黨如何發揮內部凝聚力，要好好思考。

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