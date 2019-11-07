蔡壁如邀列民眾黨不分區第一 黃國昌：會拒絕

台灣民眾黨發起人蔡壁如（左圖，資料照）昨受訪時發表「個人意見」，稱會建議提名委員會邀請時代力量立委黃國昌（右圖，記者廖振輝攝）列民眾黨不分區第一名。黃國昌則說，若收到邀請「我會拒絕」。

2019-11-07 05:30:00

〔記者陳璟民、沈佩瑤、彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌和台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲的關係受到政壇關注，台北市政府顧問蔡壁如昨在媒體專訪時，發表「個人意見」，說她一定建議民眾黨提名委員會將黃排在民眾黨不分區第一名。黃國昌昨受訪時第一時間僅強調他會「委婉地謝謝她」，在媒體追問下，黃表示，若收到邀請「我會拒絕」。

蔡壁如被詢及民眾黨考慮跟黃國昌合作嗎？她脫口回應：「這不是一顆炸彈嗎？」但也說時力關注居住正義政策，市府也提出北市版的居住正義，想法滿一致的。

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居住正義政策

柯：和時力滿接近的

蔡壁如談到「個人想法」說，近日新聞有討論小黨要合作，而時力出走的出走、內訌的內訌，「我覺得應該邀請他（黃國昌）來加入民眾黨的不分區」，排在第一名。

柯文哲昨表示，在居住正義政策上，和時代力量滿接近的；至於九日是否和黃國昌同台？柯說：「不用刻意啦！」

時力批民眾黨見縫插針

黃國昌昨被媒體問及此事時，第一時間說，感謝蔡壁如的欣賞，他是時力黨員，最重要的是努力幫時力爭取區域立委與不分區政黨票；媒體追問若收到邀請會如何回應？黃國昌先說自己會委婉地謝謝她，被追問後則明確說「我會拒絕」。

時代力量主席徐永明則表示：「不值一提，回應只是貶低自己。」

時力秘書長吳佩芸說，時力下週就會推出不分區名單，「黃國昌一定會排在時代力量的不分區名單中」，呼籲民眾黨不要隨便見縫插針。時力台北市議員林亮君強調，時力有政黨主體性，不分區立委名單自有規劃與安排。

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