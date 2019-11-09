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首頁　>　政治

否認運作「郭宋配」 親民黨擬13日徵召宋楚瑜

親民黨組織部主任張碩文說，自從鴻海創辦人郭台銘對外宣布不參選後，親民黨就是朝徵召黨主席宋楚瑜參選的方向進行，13日將舉行全國決策會議，通過徵召提案。（資料照）

親民黨組織部主任張碩文說，自從鴻海創辦人郭台銘對外宣布不參選後，親民黨就是朝徵召黨主席宋楚瑜參選的方向進行，13日將舉行全國決策會議，通過徵召提案。（資料照）

2019-11-09 12:34:22

〔記者陳昀／台北報導〕掌握2020總統推薦門票的親民黨至今未宣布人選，今傳出仍在醞釀「郭宋配」，親民黨組織部主任張碩文受訪時否認，他說自從鴻海創辦人郭台銘對外宣布不參選後，親民黨就是朝徵召黨主席宋楚瑜參選的方向進行，13日將舉行全國決策會議，通過徵召提案。

針對今傳出親民黨醞釀「郭宋配」的傳聞，張碩文指出，完全不知道流言從何而來，親民黨真的不知道這個訊息，也不想消費郭台銘，自從郭台銘慎重對外宣布不參選2020總統，親民黨就一直朝徵召宋楚瑜的方向進行。

張碩文表示，13日親民黨將舉行全國決策會議，議程包含徵召宋楚瑜參選總統的提案討論，當天通過後很快就會舉行記者會宣布；至於副手人選，黨內不少人建議找具財經背景的女性搭擋，但最後仍須由宋楚瑜本人定奪。

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