韓國瑜：民進黨屁股幾根毛 我看得一清二楚

國民黨總統參選人韓國瑜今晚出席「大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會」時諷刺民進黨並非會選舉，而是一個字「敢」，他還說，「民進黨屁股幾根毛，我看得一清二楚。」（記者塗建榮攝）

2019-11-08 19:47:33

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今晚出席「大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會」時諷刺民進黨並非會選舉，而是一個字「敢」，不像國民黨很多事情不會做得出來，重視禮義廉恥的精神，而且民進黨只有三招，也就是控制媒體、抹黑對手以及選舉一到就撒錢政策買票，他還說，「民進黨屁股幾根毛，我看得一清二楚。」

韓國瑜指控，民進黨只要掌握權力，就先控制媒體，現在台灣有九十％的媒體只監督反對黨，不敢監督執政黨，而且報喜不報憂、報好不報壞，只報反對黨，不報執政黨。

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韓國瑜告訴在場台商，大家都是「嫁出去的女兒」，過去「娘家」團結、家風嚴謹，如今「嫁出去的女兒」回首一看，台灣不但外交走不出去，新南向撒錢卻一敗塗地，兩岸動盪不安，經濟蕭條，政策買票層出不窮，媒體壟斷，民主退步，「各位還有面子嗎？」

他強調，二、三十年前台灣錢淹腳目，如今驕傲、自信心與光榮感已經開始流失，世界忘記台灣、台灣忘記世界，若要翻轉現況，唯一的方法就是明年大選投票，否則如果未來四年民進黨繼續執政，「台灣的未來只有天知道！」

他還說，風調雨順由老天爺決定，但「國不泰、民不安」卻是人民的選擇，他拜託台商明年務必要把選票投回來，承諾自己只要當選，會讓全世界的台商都得到中華民國的關切與溫暖的雙手，不能讓台商飛出去後，要靠自己打拼，就連溫暖的雙手都得不到。

民黨總統參選人韓國瑜今晚出席「大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會」，與朱立倫、馬英九、連戰、吳敦義、吳伯雄同台。（記者塗建榮攝）

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