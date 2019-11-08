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韓國瑜：台灣必須快打開門接軌國際 醫療是最驕傲的環節
國民黨主席吳敦義（左）、總統參選人韓國瑜（中）出席長照醫療界挺韓國瑜競選總統後援會成立大會，韓國瑜致詞說，現在整個台灣已經被鎖住，我們必須趕快打開門，與國際接軌，其中，醫療就是台灣最驕傲的環節。（記者廖振輝攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義今天下午同台出席「長照、醫師、護理、藥師、醫檢、公衛挺韓後援會」成立大會，韓國瑜在致詞時表示，現在整個台灣已經被鎖住，周邊地區沒有一個國家會等待台灣，我們必須趕快打開門，與國際接軌，其中，醫療就是台灣最驕傲的環節。
韓國瑜在談話一開始就說，現在很多人在抓他的語病，因此小編規定他一定要照稿念，但他認為這樣講話很不自然，因此他還是不看稿子。
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韓國瑜指出，政治工作者如果有兩件事情沒有做好，就應該被打屁股，這兩件事就是教育與照顧弱勢，他有心，也很著急。
韓國瑜說，台灣的健保制度連前美國總統歐巴馬都稱讚，台灣的醫療也很優秀，但現在台灣慢慢忘記了世界，世界也忘記台灣，台灣已經被鎖住，而其實台灣優秀的醫療可以擴大市場，但目前很多事情卻推不動，尤其台灣即將進入超高齡人口階段，政府必須面對長照，發展相關產業鏈，他就認為台灣應該發展國際觀光醫療產業鏈，同時政府也應該檢討為何醫療輔助設備產業居然沒有發展，目前要靠買外國進口貨，很可惜。
吳敦義致詞時表示，大家現在最大期待就是改變過去3年半經濟不好、兩岸對峙僵局、社會治安顯然惡化的狀況，而明年1月11日投票日就是翻轉台灣，讓中華民國風調雨順、國泰民安的好日子。
吳敦義強調，韓國瑜與國民黨立委參選人的政見都很重視全民健保、國人健康以及醫療衛生領域，呼籲在場六大領域人士一起打拚，明年1月11日總統選票要投給韓國瑜，區域立委選票投給藍軍立委參選人，政黨票投給國民黨。
最後，吳敦義帶領現場所有人一起高喊「韓國瑜凍蒜」、「立法委員全壘打」。