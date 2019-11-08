韓國瑜：台灣必須快打開門接軌國際 醫療是最驕傲的環節

國民黨主席吳敦義（左）、總統參選人韓國瑜（中）出席長照醫療界挺韓國瑜競選總統後援會成立大會，韓國瑜致詞說，現在整個台灣已經被鎖住，我們必須趕快打開門，與國際接軌，其中，醫療就是台灣最驕傲的環節。（記者廖振輝攝）

2019-11-08 17:57:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義今天下午同台出席「長照、醫師、護理、藥師、醫檢、公衛挺韓後援會」成立大會，韓國瑜在致詞時表示，現在整個台灣已經被鎖住，周邊地區沒有一個國家會等待台灣，我們必須趕快打開門，與國際接軌，其中，醫療就是台灣最驕傲的環節。

韓國瑜在談話一開始就說，現在很多人在抓他的語病，因此小編規定他一定要照稿念，但他認為這樣講話很不自然，因此他還是不看稿子。

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韓國瑜指出，政治工作者如果有兩件事情沒有做好，就應該被打屁股，這兩件事就是教育與照顧弱勢，他有心，也很著急。

韓國瑜說，台灣的健保制度連前美國總統歐巴馬都稱讚，台灣的醫療也很優秀，但現在台灣慢慢忘記了世界，世界也忘記台灣，台灣已經被鎖住，而其實台灣優秀的醫療可以擴大市場，但目前很多事情卻推不動，尤其台灣即將進入超高齡人口階段，政府必須面對長照，發展相關產業鏈，他就認為台灣應該發展國際觀光醫療產業鏈，同時政府也應該檢討為何醫療輔助設備產業居然沒有發展，目前要靠買外國進口貨，很可惜。

吳敦義致詞時表示，大家現在最大期待就是改變過去3年半經濟不好、兩岸對峙僵局、社會治安顯然惡化的狀況，而明年1月11日投票日就是翻轉台灣，讓中華民國風調雨順、國泰民安的好日子。

吳敦義強調，韓國瑜與國民黨立委參選人的政見都很重視全民健保、國人健康以及醫療衛生領域，呼籲在場六大領域人士一起打拚，明年1月11日總統選票要投給韓國瑜，區域立委選票投給藍軍立委參選人，政黨票投給國民黨。

最後，吳敦義帶領現場所有人一起高喊「韓國瑜凍蒜」、「立法委員全壘打」。

國民黨總統參選人韓國瑜8日出席長照醫療界挺韓國瑜競選總統後援會成立大會，支持者夾道歡迎。（記者廖振輝攝）

國民黨主席吳敦義出席長照醫療界挺韓國瑜競選總統後援會成立大會，在會中致詞。（記者廖振輝攝）

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