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葉匡時稱韓不在高雄市「螺絲鎖更緊」 網驚：又在黑韓！

葉匡時（起立者）表示，韓國瑜請假之後，市府團隊「螺絲鎖得更緊」。（資料照）

葉匡時（起立者）表示，韓國瑜請假之後，市府團隊「螺絲鎖得更緊」。（資料照）

2019-11-08 18:06:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜請假拚選舉，期間將職務交由副市長葉匡時代理，遭質疑高雄市政府無作為；葉匡時則表示，韓國瑜請假之後，市府團隊「螺絲鎖得更緊」。對此，有網友驚喊「所以以前都很鬆？」立委鄭運鵬也表示，那就該高票罷免韓國瑜，「我們怎麼可以讓國家的螺絲鬆掉呢」？

高雄市國民黨議員陳若翠今（8）日質詢時，詢問葉匡時高雄市府在韓國瑜市長請假期間的市政推動狀況、成果。對此，葉匡時指出，韓重視、市民關心的青創、空汙、托育、招商、登革熱防治都有成果。葉也說，韓請假後，團隊秉持市長施政理念，在三位副市長領導下，所有工作並無懈怠，且「螺絲鎖得更緊」。

對此，立委鄭運鵬在臉書發文狠酸，「高雄市副市長驕傲地說出實話，原來韓國瑜市長請假的結果，是『市政府螺絲鎖得更緊』」！他也說「那我們怎麼可以讓國家的螺絲鬆掉呢？」表示要先讓韓國瑜低票落選，然後再高票罷免最實在。

對於葉匡時「螺絲鎖得更緊」一說，網友也紛紛表示，「所以之前很鬆？」、「意思市長是鬆的嗎？」、「那市長可以直接辭職了」、「現在鎖更緊？那之前是都沒鎖？」、「所以之前螺絲不是很緊」、「意思是沒有韓國瑜 市政反而變得更好？」、「又在黑韓！」

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