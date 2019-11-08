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吳釗燮：中國經濟持續下滑 恐武力犯台轉移焦點

外交部長吳釗燮（右）今下午頒贈睦誼外交獎章給美國商會資深總監沙蕩。（記者彭琬馨攝）

外交部長吳釗燮（右）今下午頒贈睦誼外交獎章給美國商會資深總監沙蕩。（記者彭琬馨攝）

2019-11-08 17:10:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部長吳釗燮今下午出席外交獎章頒贈典禮時受訪表示，所有威權國家思考都很相近，若碰上內部問題，最輕鬆的方法就是製造外在對手轉移國內焦點；吳釗燮說，台灣剛好處在中國旁邊，需要時刻警惕是否會被中國當成轉移焦點的工具，而這也是台灣與所有民主國家要有所防備的事。

吳釗燮本月6日接受「路透」專訪，在專訪中提及，中國受到美中貿易戰影響，經濟成長持續衰退，若因此導致國內壓力升高、進而威脅共產黨統治的合理性，中共可能發動對外攻勢來分散國內注意力。

吳釗燮今下午出席活動被問及此事時重申，所有威權國家思考都很相近，若碰上內部問題，對他們來說最輕鬆的方式就是製造外在對手，如果中國經濟持續下滑，威脅習近平統治的立足點，「相信中國政府也會對外開啟危機來轉移人民注意」；吳釗燮說，台灣在兩岸議題上不會採取挑釁立場，但在國家防衛上也會採取積極做法、增進國家防衛能力，避免防衛弱點成為威權主義者手中的工具。

被問及亞太經合會（APEC）是否有確定明年在美國舉辦？吳釗燮表示，仍在密切關注中，會與美國、智利政府保持密切聯繫，以了解下階段開會地點；至於若在美國舉辦，APEC代表人選的相關安排？吳釗燮說，「就是一樣的安排」。

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