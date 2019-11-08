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「不會再有韓流」 卓榮泰：用選票來抵擋中國介入

民進黨主席卓榮泰（左二）今早為郭國文（右二）在台南市麻豆區助選，鄉親送上粽子預祝蔡英文、郭國文當選。（記者楊金城攝）

民進黨主席卓榮泰（左二）今早為郭國文（右二）在台南市麻豆區助選，鄉親送上粽子預祝蔡英文、郭國文當選。（記者楊金城攝）

2019-11-08 11:16:03

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨主席卓榮泰今早到綠營票倉台南市麻豆區助選，為總統蔡英文、立委參選人郭國文在麻豆市場向鄉親拉票，他說，在執政成績、地方重整後，不會再看到韓流，看到的是人民心中對未來國家的感動，這有助於在全國各選區翻轉情勢。

卓榮泰強調，這次大選面對中共的文攻武嚇與外來勢力介入，大家要看清國家命運、社會結構及主權安全的重要性，用選票來抵擋中國的介入。

卓榮泰陪著郭國文向攤商、民眾一個一個握手，為蔡英文、郭國文、民進黨拉票，獲得鄉親熱情回應，有的送菜頭、粽子預祝勝選。

卓榮泰說，目前國際情勢是對台灣有利的，美國五百大企業在美國國務院、商務部、農業部的指引下，加強對台灣的投資，且台商與資金都陸續回流，唯有政府穩定、政權穩定，才能抵抗外來的威脅。

卓榮泰指出，蔡英文16日將在高雄成立競選總部，17日成立全國及台北競選總部，逐步加溫帶動選舉氣氛。

卓榮泰並向鄉親催票說，投票意願的高低，對選舉的結果有很大的影響，這跟人民對選舉重要性認知相關聯，如果這場選舉會影響、改變、決定國家未必的命運、整個社會結構，選民就會努力出來投票。

民進黨主席卓榮泰（右三）今早到綠營票倉台南市麻豆區為郭國文（右二）助選，拜託攤商拉票，當場吃起官田菱角。（記者楊金城攝）

民進黨主席卓榮泰（右三）今早到綠營票倉台南市麻豆區為郭國文（右二）助選，拜託攤商拉票，當場吃起官田菱角。（記者楊金城攝）

民進黨主席卓榮泰（左）陪郭國文（中）在麻豆市場拉票，鄉親送上菜頭預祝大選勝選。（記者楊金城攝）

民進黨主席卓榮泰（左）陪郭國文（中）在麻豆市場拉票，鄉親送上菜頭預祝大選勝選。（記者楊金城攝）

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