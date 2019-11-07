庶民破滅》誰爆韓國瑜買7200萬豪宅？ 陳東豪揭謎底

韓國瑜（見圖）今日發聲明，質疑周刊資料來源，與洩漏資訊者的動機。對此，資深媒體人陳東豪揭開謎底，表示這件事情之所以曝光，就是因為韓國瑜自己。（資料照）

2019-11-07 19:08:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭周刊踢爆，曾購買台北南港7200萬的豪宅，遭外界質疑庶民形象是否破滅？韓國瑜今日發聲明，質疑資料來源，與洩漏資訊者的動機。對此，資深媒體人陳東豪揭開謎底，表示這件事情之所以曝光，就是因為韓國瑜自己！這件事的「key man（關鍵人物）」就是高雄市觀光局主秘高美蘭的先生去揪的團。

陳東豪昨日在政論節目「辣新聞」 爆料，表示當年在北農的時候，韓國瑜非常急著要賣房子，到處打電話，陳東豪指出，他有不只一個朋友接到韓國瑜的電話，問「看你要不要買，或者你可以幫我賣掉」。

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陳東豪接著說，後來在韓國瑜當選高雄市長後，當初一起買房子的扶輪社社長曹小姐很高興地和朋友說「我們是一起買房子的」！陳東豪指出，這就是為何當初資料會外流，「買房子三個，而『Key man』是高美蘭的先生」。陳東豪說，高美蘭的先生是做室內建設（應為室內設計）的，「基本上是高美蘭先生去揪的團」。

陳東豪表示，後來他們覺得房子買貴了，也對房地產未來不看好，三個人做出了不同的做法。陳指出，韓國瑜在2014年底、2015年要賣房子，就是因為韓急著要賣、急著脫手，認識的人到處打電話，所以此事才曝光。

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