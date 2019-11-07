庶民破滅》韓國瑜自嘲︰中年失業應到按摩院紓壓怎可能施壓？

針對南港豪宅案，國民黨總統參選人韓國瑜今天在新竹縣受訪時自嘲，一個中年男子在失業狀態下，應該到按摩院紓壓，怎麼可能施壓？反批民進黨立委「欲加之罪何患無辭？」 （記者廖雪茹攝）

2019-11-07 15:46:13

韓批民進黨立委欲加之罪何患無辭

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對被踢爆曾於2011年失業時大手筆訂下總價近7200萬元的北市南港豪宅，國民黨總統參選人韓國瑜今天在新竹縣受訪時自嘲，一個中年男子在失業狀態下，應該到按摩院紓壓，怎麼可能施壓？反批民進黨立委「欲加之罪何患無辭？」

韓國瑜今天下午2點出席在新竹縣竹北喜來登飯店的科技青年座談，會後接受媒體聯訪。

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對於媒體追查南港豪宅案，韓國瑜說，離開立法院十幾年，長期沒有工作，如何施壓？「我當立法委員都沒有施壓，離開立法院十幾年，是在失業狀態，那種心情應該到按摩院紓壓，怎麼可能施壓？提這個問題的民進黨立委可不可以教我一下，怎麼施壓法？」「欲加之罪何患無辭？」

韓國瑜還說，買南港的房子是8年前，當時大家都有一個夢，希望有一棟房子離捷運站近一點，結果發現高估自己的經濟能力，決定把它轉售，就這麼簡單！完全是合法的，這時候拿來做文章是什麼意思？

韓國瑜並說，「我覺得政府有關單位應該去查，大家都在提倡個人資料保護法，若個資被不當洩露出去，有關單位一定要去查，這已經不是韓國瑜個人的事，這是2300萬人民的權益。」

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