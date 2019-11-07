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庶民破滅》 讓平民更不好受！黃創夏點出韓國瑜買豪宅3大爭議

資深媒體人黃創夏今再度砲轟韓國瑜曾購買價值7200萬元的南港豪宅，指當中存在3大爭議，並且讓辛苦工作的「平民」更不好受。（資料照）

資深媒體人黃創夏今再度砲轟韓國瑜曾購買價值7200萬元的南港豪宅，指當中存在3大爭議，並且讓辛苦工作的「平民」更不好受。（資料照）

2019-11-07 14:36:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭爆於失業期間購買價值7200萬元的南港豪宅，與其標榜的「庶民」形象不符，引起外界批評。資深媒體人黃創夏今日（7日）再度砲轟，韓國瑜買南港豪宅存在3大爭議，並認為讓辛苦工作的「平民」更不好受。

韓國瑜遭週刊爆料，指他在失業期間斥資7200萬購入台北市南港豪宅，引發種種爭議，民進黨立委林俊憲今公開質疑，韓利用關係逼迫台肥公司借他1400萬元，也就是房價的2成，還特准韓分20年來償還，「這不就等於是貸款？不就等於是特權？」

對此，黃創夏今日在臉書開砲，指出韓國瑜買豪宅存在3大爭議：一是買賣就算合法，但價格超過自我標榜的「庶民」一般生活認知；二若是林俊憲爆料屬實，韓是否有特權之爭議；三是韓國瑜砲打媒體報導，已失去領袖高度。

黃創夏痛批，韓國瑜失業17年當然不好受，然而可以買7200萬元豪宅，其中1400萬元還由業主處理，7200萬、1400萬，換那些辛苦工作30多年，終生不敢想這兩個數字的「平民」（貧民）更不好受了。

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