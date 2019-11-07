辦理公投缺失 監院通過彈劾前中選會主委陳英鈐

針對去年九合一大選亂象，監察委員高鳳仙、陳慶財歷經約1年時間調查，認定中選會前主委陳英鈐疏未注意應於公投日28日前公告政府機關修正意見書規定，而後又拒不執行台北高等行政法院命中選會停止執行的裁定，造成刊登費用共900餘萬元損失，嚴重斲傷政府公信力，今以9比3的票數通過彈劾。（資料照）

2019-11-07 14:54:20

〔記者謝君臨／台北報導〕針對去年公投案重新公告爭議，監察委員高鳳仙、陳慶財歷經約1年時間調查，認定中選會前主委陳英鈐疏未注意公告規定，而後又拒不執行法院命中選會停止執行的裁定，直到抗告遭駁回，中選會才又撤銷重行公告7個公投案意見書，造成刊登費用共900餘萬元的損失，監察院今以9：3的票數通過彈劾陳。

據了解，投下贊成票的監委包括趙永清、仉桂美、江綺雯、 楊芳玲、蔡培村、江明蒼、方萬富、林雅鋒、章仁香；不贊成的則是林盛豐、高涌誠、蔡崇義。

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「下一代幸福聯盟」及國民黨立委曾銘宗等人去年11月向監察院陳情，指中選會公告公投案政府機關意見書後，竟違反公投法規定，重行公告增補行政院意見書，而後又違反法院裁定，將重行公告登載於選舉公報並發放給選舉人，主委及副主委均涉有違失；為釐清其中爭議，監委高鳳仙申請自動調查。

歷經約1年時間調查，監院今通過彈劾陳英鈐。監委指出，陳收受行政院函送第9案至第15案共7案的公投政府機關修正意見書，竟疏未注意應於公投日28日前公告的規定，也未注意應召開委員會決議，核定於去年11月2日重行公告。

而後，陳英鈐又拒不執行台北高等行政法院命中選會停止執行的裁定，直到最高行政法院裁定駁回中選會的抗告確定後，始於同年11月20日撤銷重行公告，並於4大報刊載原行政院意見書，造成刊登費用共900 餘萬元的損失，嚴重斲傷政府公信力，違失情節重大，爰依法提案彈劾。

監察院指出，根據媒體報導，中選會於去年11月19日接獲最高行政法院駁回其抗告確定後，隔天撤銷並重行公告7個公投案意見書，並於報紙、網路刊載撤銷公告，另包含10月24日7個公告行政院意見書內容，共花費約931萬元。

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