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大選維安》又辣又猛！ 這名女隨扈也是健身教練

「特勤形象月曆」3月份主角莊珮甄訪問。（記者劉信德攝）

「特勤形象月曆」3月份主角莊珮甄訪問。（記者劉信德攝）

2019-11-07 15:26:09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安局特勤中心今日舉行「安維七號」成軍典禮，國安局長邱國正校閱330名完成訓練的特勤人員，將投入明年總統大選候選人維安工作。其中，士官出身的特勤人員莊珮甄不僅為身手矯健的貼身護衛，更在2年前拿到健身教練執照，她在接受媒體採訪時，也示範「健力三項」之中的「硬舉」，不費吹灰之力即舉起70公斤。

國安局特勤中心除司職總統維安任務，也推出形象月曆，為專業士官班第12期畢業莊珮甄，也身著運動衣展現健身身材，並加入國安局行列。她今日接受訪問時表示，她至今已入伍16年，二年前才接觸健身，因為她想要知道，自己的動作是否有確實練到肌群，並更了解這方面知識，因此雖她並非運動科班出身，但仍在去年試著去考取執照。

莊珮甄在採訪時，除示範腹肌訓練動作外，亦在原重20公斤的長槓二端，各放上25公斤的槓片，加總70公斤，隨後示範硬舉動作，雖重達70公斤，仍順利地完成動作。但事實上，莊珮甄表示，她考健身教練的過程中也遇到一些挫折，考了二次才過關。

莊珮甄表示，健身使她肌力和體態都變得更好，也會利用中午時段，和同袍一同鍛鍊核心肌群。她說：「我們說健身就是健『心』，像我自己在每一次遇到撐不下去時，都會告訴自己多撐一秒、多舉二、三公斤，體能變好之外也磨鍊意志力。」

在健身領域中，莊珮甄也領悟到，這個道理也可應用在人生之中，因爲人生一輩子很長，不可能一帆風順，因此內心強大後，也能克服自己的難關。

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