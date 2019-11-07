綠養「青年肥貓」？國民黨點名：卓冠廷、口譯哥、吳音寧…

國民黨今以行動劇諷刺在高鐵遺落三百萬元的民進黨立委陳明文以及行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇。（記者施曉光攝）

2019-11-07 10:18:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開「下架『酬庸』蔡政府」記者會，諷刺綠營執政充斥酬庸現象，立法院國民黨團副書記長許毓仁列舉綠營「青年肥貓」，質疑民進黨聽到國民黨總統參選人韓國瑜提出學貸免息政策後就要打，那些綠營「青年肥貓」也不吭聲，「民進黨寧養肥貓，也不願意養小孩」，台北市議員張斯綱則諷，政府許多財團法人、國營事業在民進黨執政下，已經被酬庸化、長照化，變成「養老院」。

國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇表示，民進黨酬庸氾濫，破壞文官體制，在各部門裡面放了許多「寄生蟲」，尸位素餐，而且吃得肥滋滋，如果明年再繼續給蔡英文總統執政權，不知道還要再培養出多少的「寄生蟲」，若要拔除這些「寄生蟲」，就是明年一月大選讓蔡政府下架。

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許毓仁列舉所謂的「青年肥貓」名單，包括現職交通部部長室主任的前台中市新聞處長卓冠廷，年薪約一百零六萬元，謝長廷子弟兵駐日諮議劉家愷，年薪約一百八十萬，人稱「口譯哥」的駐美政治組組長趙怡翔，年薪約二百八十八萬，前北農總經理吳音寧過去年薪約二百五十萬，民進黨立委管碧玲女婿、駐泰機要秘書林子揚，年薪約一百五十六萬元。

張斯綱則指出，政府許多財團法人、國營事業原本應該由專業人士出任，卻被民進黨酬庸化、長照化，變成「國營養老院」，他並統計出行政院及其所屬派任之財團法人及公民營事業董事長、總經理、董監事年齡，超過六十二歲以上的人有二百一十二人，超過六十五歲以上一百三十九人，超過六十八歲以上六十一人，七十歲以上則有四十人。

國民黨今天還安排行動劇，諷刺在高鐵遺落三百萬元的民進黨立委陳明文以及行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇。

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