太陽花國賠對賭500份雞排！汪志冰稱市府不敢上訴 柯：妳輸了！

汪志冰今下午於議會市政總質詢，質疑台北市長柯文哲近期態度不一，並與柯對賭「我保障你不會上訴，跟你賭500份雞排！」（記者塗建榮攝）

2019-11-07 14:47:03

〔記者郭安家／台北報導〕太陽花學運國賠案引發議論，台北市警察應賠償受傷學生111萬565元，台北市政府是否上訴？國民黨台北市議員汪志冰今下午於議會市政總質詢，質疑台北市長柯文哲近期態度不一，並與柯對賭「我保障你不會上訴，跟你賭500份雞排！」柯立刻回說，「會！她（汪）輸了，這上訴有什麼困難？」

對於是否上訴？柯文哲10月31日市政總質詢答詢時說，應該學生、警察兩邊同時撤銷法律追訴才對，目前底線是上訴，在這基礎上，看有什麼辦法解決，如果不行，只好上訴。11月2日柯在雲林受訪說，國賠若成立按目前法令還要追訴個人責任，當然警察會不服，將等收到判決書，再看有沒有比較好的處理方式，沒辦法的話就只有上訴。

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汪志冰今於議場質疑柯文哲態度不一，柯重述，收到判決書再處理，強調他立場從2015年至今沒改變，並認為太陽花是歷史事件。汪質疑這是歷史事件嗎？柯又鬆口說是「政治事件」；汪立刻痛批，拜託這還要經過法官審理，如果按照柯說法是政治事件，這樣行政院說的算就好啊！柯回應時重申，他主張學生、警方兩邊都撤訴。

汪志冰質疑柯文哲，這樣說法要如何捍衛警察尊嚴？並指本月12日就有退警活動要針對太陽花國賠案，結果柯是這種態度。豈料，柯又回嘴說「我跟你講，你就輸了500份雞排！」

稍早警察局長陳嘉昌也被汪志冰質疑沒肩膀，陳則解釋，警察是執法者，支持員警勇於執法、依法執勤；陳認為，此事影響層面廣，不是只有賠償金問題，「我個人認為應該上訴」，但還要詳細看到判決書。

汪志冰酸說，連內政部長徐國勇都支持認為應該上訴，「你（柯）認為呢？」只見柯文哲在備詢台上竊笑，汪批評「你在笑什麼？我講到徐國勇，你笑這麼猥褻！」柯回說，他個性就是這樣，不是就不是，不要轉來轉去。

柯文哲立刻回說，「會！她（汪）輸了，這上訴有什麼困難？」（記者塗建榮攝）

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