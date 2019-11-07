台美首組商務考察團 美助台固邦力道再升級

美駐巴貝特大使館今公布台美官員籌組商務考察團赴我友邦聖露西亞考察投資環境的照片，顯示台美關係再度升溫。（圖擷取自美國駐巴貝多大使館官方推特）

2019-11-07 14:09:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國駐巴貝多大使館今在推特公布台美代表團在台灣友邦聖露西亞考察的照片，照片中除我駐聖露西亞大使沈正宗外，還有世界銀行（World Bank）美籍代理執行董事貝特爾（Erik Bethel）、聖露西亞官員查爾斯（Nancy Charles）、美國國務院首席競爭官強斯敦（Corey Johnston）等美國官員。據悉，此為台美間首度籌組聯合商務考察團赴我國友邦考察投資環境，顯示台美關係再度升溫。

我駐聖露西亞大使館也在臉書貼文表示，駐聖露西亞大使沈正宗11月3日至5日與台美官員合組的代表團共同考察聖露西亞的投資環境；貼文表示，台美雙方與露國總理查士納等官員，針對台美合作吸引民間資金投資露國永續公共建設及經濟發展深入交換意見，貼文並強調，台灣將與美國共同合作，在聖露西亞推展符合國際標準、尊重勞工權益並兼顧環保的優質投資及公共建設。

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美國駐巴貝多大使館官方推特今發布訊息表示，美台代表團訪問台灣在加勒比海友邦聖露西亞，以促進民間部門投資。

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