為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

美印太報告談台美合作、批中國輸出壓迫治理方式

圖為AIT處長酈英傑（左3）與外貿協會董事長黃志芳（左4）率團出席「印太商業論壇」。（圖翻攝自AIT臉書）

圖為AIT處長酈英傑（左3）與外貿協會董事長黃志芳（左4）率團出席「印太商業論壇」。（圖翻攝自AIT臉書）

2019-11-05 10:00:42

〔即時新聞／綜合報導〕在印太商業論壇期間，美國國務院4日發布「自由開放印太：促進共同願景」報告，痛批中國將壓迫國內的治理方式輸出到其他國家。

《美國之音》報導，在該報告「良善治理」的章節中，指出中國控制媒體與公民社會，鎮壓少數民族，且中國透過政治與經濟的影響力，將這種治理方式輸出到其他國家，破壞印太地區的穩定。報告表示，美國已公開呼籲中國停止鎮壓維吾爾等少數民族，也敦促中國遵守中英聯合聲明，維持香港自治。

報導指出，就台美合作關係的部分，該報告指出，美國對印太地區的願景結合了日本的「自由開放印太觀念」、印度的「東進政策」、澳洲的「印太概念」、韓國的「新南方政策」、台灣的「新南向政策」。

在關於數位經濟的部分，報告也建議所有國家評估科技提供者，是否受到不必要的外國控制或影響，美國也與澳洲、日本、韓國、紐西蘭、新加坡與台灣一同支持此目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美印太戰略報告：支持台灣軍方擁有有效嚇阻能力
2019-11-04 18:14

美印太戰略報告：支持台灣軍方擁有有效嚇阻能力
薛瑞福︰台灣對自身前途 應有發言權
2019-01-22 06:00

薛瑞福︰台灣對自身前途 應有發言權
辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場
貿協率團參與印太商業論壇 會晤美方高階官員
2019-11-04 19:08

貿協率團參與印太商業論壇 會晤美方高階官員
馬稱台美「友好但缺實效」// 美台商會會長批令人憂心
2019-11-03 05:30

馬稱台美「友好但缺實效」// 美台商會會長批令人憂心

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播