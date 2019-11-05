美印太報告談台美合作、批中國輸出壓迫治理方式

圖為AIT處長酈英傑（左3）與外貿協會董事長黃志芳（左4）率團出席「印太商業論壇」。（圖翻攝自AIT臉書）

2019-11-05 10:00:42

〔即時新聞／綜合報導〕在印太商業論壇期間，美國國務院4日發布「自由開放印太：促進共同願景」報告，痛批中國將壓迫國內的治理方式輸出到其他國家。

《美國之音》報導，在該報告「良善治理」的章節中，指出中國控制媒體與公民社會，鎮壓少數民族，且中國透過政治與經濟的影響力，將這種治理方式輸出到其他國家，破壞印太地區的穩定。報告表示，美國已公開呼籲中國停止鎮壓維吾爾等少數民族，也敦促中國遵守中英聯合聲明，維持香港自治。

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報導指出，就台美合作關係的部分，該報告指出，美國對印太地區的願景結合了日本的「自由開放印太觀念」、印度的「東進政策」、澳洲的「印太概念」、韓國的「新南方政策」、台灣的「新南向政策」。

在關於數位經濟的部分，報告也建議所有國家評估科技提供者，是否受到不必要的外國控制或影響，美國也與澳洲、日本、韓國、紐西蘭、新加坡與台灣一同支持此目標。

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