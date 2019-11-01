美國一系列行動力挺台灣！ 華府學者：史無前例

美國學者認為，美國正在以「切香腸」、不挑釁的漸進方式，加強與台灣的關係，強調「美國會與台灣同在」。（路透資料照）

2019-11-01 10:25:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣在政治、經濟、軍事等各方面不斷受到中國施壓，但美國學者認為，美國正在以「切香腸」、不挑釁的漸進方式，加強與台灣的關係，強調「美國會與台灣同在」。

《美國之音》 報導，喬治華盛頓大學國際事務實踐教授薩特（Robert Sutter）10月29日在喬治華盛頓大學一場關於台海兩岸關係的座談會上表示，美國奉行的是「自己的一中政策」，並非中國的「一中原則」，且川普政府正在將一中政策做比以往更為靈活的詮釋，逐步擴大對台灣的支持。

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薩特指出，包括2018年9月薩爾瓦多與台灣斷交後，美國召回駐薩國和幾個駐中美州國家大使及代辦；2019年5月白宮國安顧問波頓與台灣國安會秘書長李大維的公開會面；6月美國國防部《印太戰略》報告將台灣與紐西蘭、新加坡等並列為「國家」；9月國務院副助卿巴斯比（Scott Busby）在台北參加會議，支持台灣在推動印太民主治理的角色；同月，美國組織並公開一個在紐約聯合國總部舉行的活動，並邀請台灣駐紐約辦事處長徐儷文參加等。

報導提到，不過最讓薩特「驚訝」的是，從今年3月到10月間，發生在太平洋島嶼的一系列事情。美國駐帛琉大使參加歡迎總統蔡英文到訪；國務院駐帛琉、索羅門群島大使和國務院副助卿墨菲（Patrick Murphy），公開遊說這些國家維持與台灣的邦交不要承認中國；美國國安會的博明（Matt Pottinger）在索羅門群島會見台灣外交部次長徐斯儉；副總統彭斯取消與索羅門群島領導人的會晤以表達對索羅門與台灣斷交改為承認北京的不滿；國務卿龐皮歐在一個聲明中，敦促人口僅1萬的吐瓦魯繼續承認台灣；美台共同開啟「太平島對話」等等。

薩特強調，這些美國「史無前例」、「前所未見」的做法，為美國正在以「切香腸」（salami slicing）方式提升美台關係的例證，美國要藉此表達一個觀點，就是「美國會與台灣同在」。

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