天公凶巴巴！蘇治芬提「不怕水淹」治水新概念

蘇治芬認為治水策略要逐步從不淹水變成不怕水淹。（記者林國賢攝）

2019-11-07 13:06:49

〔記者林國賢／雲林報導〕民進黨立委參選人蘇治芬今天提出「在地滯洪，與水共存」治水構想，她指出，因應極端氣候，治水策略須逐步由不淹水轉化為不怕水淹、與水共生，將在地滯洪與逕流分擔列為工作重點。

蘇治芬表示，近年「天公凶巴巴」，降雨又急又大，造成淹水災情，她與水利署官員、學者專家及參考國外治水經驗，提出治水新構想，這也是未來她進入立法院要力推的工作。

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蘇治芬說，在地滯洪是指將地勢低、耐淹的農田劃入洪水暫滯區，在颱風洪水期間允許洪水漫淹，以分擔逕流、減輕聚落淹水災害。

簡單舉例，若當地原本淹水面積有100公頃，依地勢及鄰近河流規劃5公頃農田做在地滯洪池，導入洪水，換取其他95公頃及聚落不會淹水。

蘇治芬指出，針對提供滯蓄洪空間之土地所有權人，政府必須給予適當金額之補償，利用與暫滯區土地所有權人簽訂行政契約，如遇淹水災害，除了可依農業天然災害救助方式向農政單位申請救助金外，再加發淹水暫滯區補償費（內含獎勵金、復建經費）等 。

蘇治芬表示，她與水利署討論後，將先於褒忠鄉有才村等易淹水聚落推動這項治水新概念，評估在地滯洪及補償措施方案，再逐步推及其他地區。

蘇治芬指出，自從她擔任雲林縣長（2006年）至今年共投入141.04億元經費治水，過去淹水嚴重的沿海地區在相當降雨量情況下已無災情，治水初步有成，但目前綜合流域治理還未全部完成，加入極端氣候等因素，她將全力推這項「在地滯洪，與水共存」，確保家園安全。

民進黨立委參選人蘇治芬（右二）提出「在地滯洪，與水共存」治水構想。（記者林國賢攝）

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