雲林立委選戰升溫！ 蘇治芬、張嘉郡拚政績

民進黨立委參選人蘇治芬昨天與習農青年對話，暢談未來科技農業發展。（記者黃淑莉攝）

2019-11-05 13:12:37

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林第一選區（海線）下屆立委選戰國民黨張嘉郡與民進黨蘇治芬對決，選情激烈，蘇治芬昨天開記者會發表農業政策；張嘉郡今天開記者會強調，過去8年立委為地方爭取300多億建設經費。

蘇治芬、張嘉郡2人過去參選都沒輸過，這次首次對決雙陣營卯足全力爭取勝選。

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蘇治芬昨天邀農糧署官員召開記者會，發表「I am a farmer ！」時尚農業政策，蘇治芬指出，擔任縣長期間已打好雲林農業首都基礎，未來以科技溫室、循環農業打造台灣最大的科技溫室生產基地及農業廢棄物集中處理園區，建立國家級業師認證，廣設農學院，推動六級產業生活圈。

張嘉郡今天在台西召開「張嘉郡記憶cool」記者會，強調過去擔任立委期間，積極爭取治水經費，改善沿海地區水患問題，2屆立委期間共爭取建設經費800億，未來若當選會更努力為地方爭取經費。

民進黨立委參選人蘇治芬昨天開記者會發表農業政策。（記者黃淑莉攝）

國民黨立委參選人張嘉郡今天在台西向鄉親說明過去立委任內為地方爭取300億建設經費。（記者黃淑莉攝）

國民黨立委參選人張嘉郡今天在台西向鄉親說明過去立委任內為地方爭取300億建設經費。（記者黃淑莉攝）

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