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國民黨控養「青年肥貓」 民進黨批：韓國瑜市府酬庸嚴重

民進黨發言人李晏榕。（資料照）

民進黨發言人李晏榕。（資料照）

2019-11-07 13:02:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對國民黨今日召開「下架『酬庸』蔡政府」記者會，諷刺綠營執政充斥酬庸，點名吳音寧、「口譯哥」趙怡翔、卓冠庭為「青年肥貓」，並質疑「民進黨寧養肥貓，也不願意養小孩」；對此，民進黨中央今日回應駁斥，他們都是符合程序及專業任用，這是用人唯才給年輕人機會，國民黨及韓國瑜高市府酬庸問題才嚴重。

民進黨發言人李晏榕表示，民進黨願意給年輕人機會，且他們都符合程序任用，也具備專業背景，民進黨政府用人唯才，國民黨應先反省馬政府時代酬庸現象，不要刻意汙衊年輕人。

李晏榕指出，民進黨政府放寬學貸免繳本息，本來就已經在做，將免繳時間延長9年，資格從收入3萬元提升至3萬5千元，也提供青年租屋補貼、育兒補助，國民黨不必講什麼不願養小孩。

李晏榕批評，韓國瑜的高雄市政府才有酬庸問題，市府觀光局主秘高美蘭是韓夫人李佳芬的閨密好友，其女兒也在市府上班，這明顯是酬庸，以前馬英九政府執政時代酬庸問題更多。

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