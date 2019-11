賀台灣隊12強2連勝「護台胖犬」劉仕傑宣布組黨

劉仕傑為慶祝台灣隊在12強棒球賽中連拿2連勝,宣布組黨。(圖擷取自劉仕傑臉書)

2019-11-07 00:44:22

〔即時新聞/綜合報導〕2019年世界棒球12強賽開打,台灣在5日擊敗波多黎各、6日完封委內瑞拉,「護台胖犬」劉仕傑在臉書宣布,將與台北市議員呱吉、網紅志祺,以及《眼球中央電視台》主播「視網膜」共組「這杯我來黨」。

劉仕傑宣布組黨並公布英文黨名為「Let Me Get This Party (LMGTP)」,強調該黨屬於柔性政黨,成立之後將不定期舉辦「吼搭啦大會」,將誓死捍衛台灣人民的民主、人權、言論自由,並意圖進軍不分區立委,目前正在向外界徵求創意黨綱,但已立下7項黨綱,分別為:

黨綱第一條:喝酒必配下酒菜。

黨綱第二條:下酒菜可以加香菜。

黨綱第三條:香菜在加與不加之間。

黨綱第四條:有毛孩者歡迎入黨。

黨綱第五條:貫徹「喝酒不開車,開車不喝酒」。黨聚時與Uber合作代駕,擴大共享經濟!

黨綱第六條:韓國瑜不能入黨,除非他提供7200萬的庶民住宅作為黨辦。

黨綱第七條:李婉鈺的園地不能入黨,除非她選上。

網友們得知此事後,紛紛留言說,「配菜以『民煮』為首選!」、「韓導會跑來蹭要當榮譽黨員」、「入黨大會是否每個人開會前都要先幫叫計程車」、「買菜都送莞荽」、「請問黨主席是以酒量定輸贏嗎」、「每幹拎的不能入黨」、「入黨喝到飽」、「怎麽辦?興趣是擋酒!」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

護台胖犬 劉仕傑臉書全文

