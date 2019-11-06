庶民破滅》貸款買豪宅 黃帝穎驚：失業10年銀行怎核貸？

韓國瑜表示，自己是向銀行貸款才購入豪宅，黃帝穎質疑，韓是用什麼辦法，在失業10年的情況下讓銀行拿出錢。（資料照，Google街景圖，本報合成）

2019-11-07 00:38:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜被媒體詢問在失業期間仍斥資7200萬購入台北市南港豪宅，韓對此怒駁是「向銀行貸款」，律師黃帝穎發現：「一個失業10年的人，自稱庶民，要買7200萬的豪宅，如果是一般人，銀行會核貸嗎？」

韓國瑜6日受訪時，有媒體詢問外界好奇失業期間如何有7200萬可以買豪宅？韓國瑜聽聞後怒指記者：「你的問題是不是完全沒有搞清楚問題？因為是銀行貸款，你為什麼問我是花7200萬買房子？因為是向銀行貸款，但你的問題似乎是在誤導的狀況，我不知道你是哪家媒體？」同時也再嗆：「喔！又是三立喔！」

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黃帝穎在臉書諷刺，韓國瑜是百年難得一見的發財奇才，猶如「權貴裝庶民」，先前以鬧出800萬元的豪華農舍，現在又有台北市7200萬豪宅被爆出，且還是在失業10年的狀況下買入的，但如果真如韓國瑜所說，是「向銀行貸款」，恐怕問題更大。

黃帝穎分析：「一個失業10年的人，自稱庶民，要買7200萬的豪宅，如果是一般人，銀行會核貸嗎？」他認為，韓國瑜用什麼方法讓銀行核貸，有責任向社會說明，究竟是用了什麼擔保品？甚至是否可能涉及政治施壓？還是用了什麼特殊管道？有待韓國瑜釐清。

黃帝穎臉書全文

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