接任賴品妤競總主委 賴清德說明有三大原因

前行政院長賴清德（左）6日晚間出席立委吳思瑤（右）加油餐會。（記者羅沛德攝）

2019-11-06 20:46:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕新北市第12選區為民進黨艱困選區，前行政院長賴清德同意出任民進黨提名、新北市第12選區立委參選人賴品妤的競選總部主委，今晚出席民進黨立委吳思瑤加油餐會的賴清德，親自說明接任競總主委的三大原因。

賴清德表示，賴品妤是太陽花學運的要角，對國家、社會有相當的使命感，這樣的年輕人應該要提拔她、栽培她、支持她；第二個原因是賴品妤的選區是他的出生地，換句話說，她未來會成為他們的立委，所以他也很高興有機會邀請父老鄉親支持賴品妤。

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賴清德還說，第三個原因則是他過去在立法院與賴品妤父親賴勁麟，共同合作問政包括環境基本法，就是他們兩個人共同提出，還有許多法案、建設都是共同推動，因此今天賴品妤要出來選，很高興能夠支持她。

繼上週五首度北上替吳思瑤輔選，賴清德今晚再度出席吳思瑤舉辦加油餐會，力挺自家人，賴清德誇讚，今天來就是要懇請鄉親父老要鼎力支持吳思瑤，讓她高票當選連任，吳思瑤除了是國會評鑑的優秀立委，在立院質詢也成功讓行政院推出雙語國家、地方創生、國家設計院等重大政策。

賴清德說，吳思瑤曾自詡政治是她的職業，但文化工作才是她的志業，吳思瑤是政治圈的文化人，也經過努力，讓北投、天母出了一本書，結合地方人事，共同以文化串連對地方更加了解，成為文化共同體，這些對後續天母、北投發展是很重要的。

吳思瑤則表示，正能量、好立委是她一直以來抱持從政的理念，要為土地、國家做正能量的事，她也不忘提到自己問政的評鑑都是優質中的優質，所以選舉就是做為被挑戰者，「我做好準備、勇於接受各方挑戰」，雖然北投天母這次選舉真的很亂，但她相信支持者會亂中選一、選正能量的好立委。

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