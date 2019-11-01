林昶佐陪賴品妤汐止市場掃街 民眾、攤商爭喊「凍蒜」！

立法委員林昶佐（右2）今日現身新北市汐止區力行市場，陪同民進黨第12選區立委參選人賴品妤（中），向市場攤商、民眾掃街拜票，爭取支持。（記者俞肇福翻攝）

2019-11-01 16:58:58

〔記者俞肇福／新北報導〕立法委員林昶佐今日現身新北市汐止區力行市場，陪同民進黨第12選區立委參選人賴品妤，向市場攤商、民眾掃街拜票；賴品妤說，她宣布參選前，其實只是林昶佐國會辦公室法案助理，賴、林兩人表示，兩人以前是「老闆員工」關係，現在是2020選戰「夥伴戰友」，感覺仍然是默契十足。

賴品妤說，非常感謝過去的老闆林昶佐，跨區到力行市場幫忙，兩個人像師徒也是老搭檔，不管拜票或是和選民聊天拉票，都非常有默契，她相信未來如果能一起進入國會成為同事，一定也能夠合作無間。賴品妤、林昶佐的高人氣與知名度，在力行市場拜票掃街，吸引不少買菜民眾或是攤商主動來要求合照，更有攤商大呼「凍蒜」！

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林昶佐表示，他今天從自己的選區（台北市中正區、萬華區），來汐止感覺真的很特別，賴品妤以前在國會協助自己，其實對國會運作、法案預算都有經驗歷練。林昶佐說，看到選民的反應甚至都認識品妤比認識自己的更多，合照、握手都很熱情，他對賴品妤的選情相當有信心。

立法委員林昶佐今日現身新北市汐止區力行市場，陪同民進黨第12選區立委參選人賴品妤，向市場攤商、民眾掃街拜票，爭取支持。（記者俞肇福翻攝）

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