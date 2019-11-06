太陽花戰友相挺賴品妤市場掃街 支持者祝「凍蒜」

賴品妤（右）到市場掃街，展現高人氣。（記者林欣漢攝）

2019-11-06 11:43:59

〔記者林欣漢／新北報導〕過去都曾參與318太陽花運動的民進黨副秘書長林飛帆、新北市議員張錦豪、台北市議員吳沛憶、台中市議員黃守達，今天一起到汐止為民進黨新北市第12選區立委參選人賴品妤助選，年輕戰將一起到汐止中正市場掃街，向攤商還有買菜民眾一一握手拜託，有肉販因為切肉手油膩，不好意思和賴品妤握手，一直稱讚她「金水」，部分買菜民眾興奮拿起手機和年輕世代合照，還有人送上象徵「凍蒜」、「好彩頭」的鳳梨、菜頭、青蒜，更有熱情的婆婆媽媽向賴品妤說：「我們全家都會投給妳」，展現高人氣。

賴品妤說，雖然自己起步較晚，但經過這一個多月積極勤跑基層，很明顯感受到民眾對自己的認識越來越深，反應也都相當熱烈，她也越跑越有信心，這一區的主要對手是國民黨李永萍，是傳統藍營菁英，她則是非典型政治素人，兩人類型完全不同，時代力量的賴嘉倫也是很優秀的人才，但她認為因為個人的特質，能有較大勝算。

請繼續往下閱讀...

賴品妤表示，民進黨執政時改善汐止淹水問題，這些年越來越多居民的遷入，交通問題越來越嚴重，也是汐止人最關注的議題，她主張在新台五路、北山大橋車流匯集處，透過高架化抒解車潮，國道一號增設南向匝道工程計畫趕快通過、盡快動工，她也支持輕軌到樟樹灣，並主張在汐科附近設置轉運站，逐漸完善汐止交通路網。

張錦豪說，賴品妤提的高架化、轉運站政見是現在就要著手進行的方向，其他包括在汐止鄉長里長江街利用國道一號交通分隊的聯絡道設置專用道、國道三號銜接環東大道，以及汐止貨櫃聯絡道增設建成路匝道等，去分流紓解汐止的交通與車流問題，期待有魄力的立委讓地方建設更好、更有效率。

林飛帆表示，在太陽花運動當下雖然身處不同位置、角色，但都是反對黑箱服貿、阻擋國民黨強渡關山去配合中國以經促統的野心，他相信賴品妤可以在最關鍵的這一席贏得勝選。

時代力量主席徐永明、立委黃國昌前幾天也帶賴嘉倫到市場掃街，對此，林飛帆說，民主政治有競爭是常態也是好事，理念相近時可以互相合作，在選舉過程中，怎樣的方式對台灣最有利，選民自會有判斷，他希望優秀的年輕世代進入國會，讓台灣更進步。

台北市議員吳沛憶、台中市議員黃守達則表示，今天相約一起來幫賴品妤「讚聲」，是因為都體認到2020是最關鍵一戰，新北市第十二選區則是非常重要的一席，太陽花世代參政的同伴更要以行動支持，力挺讓守護民主的戰將進入立法院。

台北市議員吳沛憶、新北市議員張錦豪陪同賴品妤（由右至左）到汐止掃街拜票。（記者林欣漢攝）

新北市議員張錦豪（左）、民進黨副秘書長林飛帆（左2）、台北市議員吳沛憶（右2）、台中市議員黃守達（右3）陪同賴品妤（左3）到汐止掃街拜票。（記者林欣漢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法