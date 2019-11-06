吳敦義認列不分區安全名單 朱立倫：黨更該給年輕優秀好人才機會

前新北市長朱立倫（右）今至南投輔選立委馬文君（左）針對黨主席名列不分區安全名單，朱立倫回應國民黨更應該給優秀年輕人機會，多培養未來國會戰將及縣市長。（記者佟振國攝）

2019-11-06 13:55:18

〔記者佟振國／南投報導〕針對國民黨主席吳敦義認列不分區立委可能排第8至10名，前新北市長朱立倫今受訪時強調，國民黨該多給年輕人機會，相信在台灣有非常多的年輕好人才，只要願意透過海選或各界推薦，本屆立法院也有不少年輕專業的立委，都值得鼓勵。

吳敦義昨天接受電台專訪，對於外界好奇究竟把自己排在不分區立委名單第幾順位，終於表示若有適當機會，排在第8、9或第10，也在藍營引起不同意見。

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前新北市長朱立倫今天到南投輔選立委馬文君時即表示，國民黨要多給年輕人機會，多培養未來的國會戰將與縣市長，相信在台灣有非常多優秀人輕的好人才，只要國民黨願意透過海選，或接受各界推薦，像這屆立法院有不少專業的立委，都非常值得肯定，多給他們加油。

至於個人是否會爭取不分區立委，朱立倫則笑稱現在很多人在幫他找「工作」，但他現在最好的「工作」，就是到各地當最好的助選員，因為挑戰性也很大，要配合各地的立委參選人所交付的難題，希望大家等著看他這位全台助選員的自我挑戰。

媒體也詢問「韓朱配」是否有機會，朱立倫則是要大家放心，因為國民黨一定是團結的，不是誰跟誰配，而是全黨合作，團結在一起，上週在台南與韓市長同框，這週包括歷任黨主席也會與韓市長在一起，接下來希望有更大的力道讓全黨團結。

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