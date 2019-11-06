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13日接受國民黨徵召參選立委？楊瓊瓔︰配合黨的方向
2019-11-06 12:39:24
〔記者張菁雅／台中報導〕外傳國民黨規劃在11月13日徵召台中市副市長楊瓊瓔參選台中市第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委。楊瓊瓔今日仍未鬆口，僅表示，現在以市政為主，她是國民黨黨員，會配合黨的方向。
第3選區立委參選人目前包括現任立委洪慈庸、台灣民眾黨張睿倉，國民黨尚未推出人選，但地方盛傳楊瓊瓔將在國民黨最後一波提名中被徵召參選。
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針對媒體報導國民黨將在13日徵召楊瓊瓔，楊瓊瓔受訪時表示，謝謝大家的關心，現在以市政為主，她是國民黨員，會配合黨的方向。
楊瓊瓔強調，目前為止還是把市政做好，她現在每天坐在議會裡頭，而且覺得要團結一致，一定要做到富強台中、健康快樂市民。
國民黨台中市黨部主委顏文正則表示，依照黨內程序，當事人必須先向市黨部申請參選，市黨部報中央黨部提名小組審議後，再經中常會，但目前市黨部尚未收到楊瓊瓔的申請。（12:40更新）