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台鐵擬推人臉辨識 藍委批侵犯隱私

國民黨立委質疑台鐵試辦人臉辨識會侵害隱私，質疑在學習中國。（記者陳昀攝）

國民黨立委質疑台鐵試辦人臉辨識會侵害隱私，質疑在學習中國。（記者陳昀攝）

2019-11-06 11:53:47

〔記者陳昀／台北報導〕交通部鐵道局擬於台鐵車站推動「智慧型影像監控系統工程」，透過人臉辨識監控警方所列通緝犯等「黑名單」，一有特殊狀況即通知站務、警務員處理；立法院國民黨團今天召開記者會質疑有侵害隱私、被政府濫用的疑慮，並嗆民進黨「是在學習對岸、已經赤化了嗎？」

立委柯志恩指出，人臉辨識科技雖有效率，卻牽涉個人隱私權、被政府濫用的疑慮，不自覺被國家機器掌控，民進黨一向以人權為主軸、不斷批評中國大陸，如今若全面採用，難道是學習對岸嗎？

柯志恩表示，人臉辨識是生物特徵、一輩子不會改變，前年民進黨立委提案修「戶籍法」推動虹膜辨識就曾惹議，若鐵道局於法無據，沒辦法告訴全民在什麼範圍、條件下推動人臉辨識，國民黨團就強烈質疑；但若台鐵自覺有疑慮、撤案一事屬實，對此樂觀其成。

立委許毓仁提到，電影「全民公敵」演的就是政府大量蒐集數據、監視器畫面來監控人民一舉一動，中國正在做社會信用評比、香港透過監視器監控抗暴者，難道民進黨已經赤化了、變成中國共產黨嗎？民進黨做的都是中國現在在做的，這不是很奇怪嗎？過去以人權作為神主牌的政黨，現在開始監控人民。

許毓仁指出，大法官釋字535號、689號，分別明定警方不得在街道任意臨檢盤查、人民在公共場合有不被連續監看的隱私權，但人眼辨識讓人民變成魚缸裡的金魚，赤裸裸暴露在國家機器手中，呼籲執政黨踩煞車，並全面檢討先前蒐集的抽查資料，「不要賣完芒果乾，就把人民變金魚乾」。

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