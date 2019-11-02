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新辨識系統將籠罩北京 中國清大教授痛批違法

中國清華大學法律系教授重話批評當局「違法」，稱此一做法將導致中國公民個人生物特徵徹底淪陷。此為示意圖。（路透）

中國清華大學法律系教授重話批評當局「違法」，稱此一做法將導致中國公民個人生物特徵徹底淪陷。此為示意圖。（路透）

2019-11-02 13:23:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國自豪卻廣受批評的人臉識別技術，最近將用於北京地鐵，引發國際輿論譁然，對此，中國清華大學法律系教授重話批評當局「違法」，稱此一做法將導致中國公民個人生物特徵徹底淪陷，未來人民形同居住在一個名為「中國」的巨大監牢中。

根據美國《自由亞洲電台》報導，清華大學法學院教授勞東燕近日發表長文，對政府使用人臉辨識技術的法律問題表達擔憂，她說，當局無節制投入各項技術監控人民，導致民眾現在連政府「是要保護誰、防範誰」都搞不清楚了。

勞東燕直言，自己更不能接受政府以「善意保護」的名義來包裝這些監控設施，她強調，這樣的狀況若持續惡化，未來人民付出的代價將比錢財損失更為嚴重。

此外，據英國《金融時報》近日的報導，中國現有比人臉辨識更高級的監控技術－「情緒監控」系統，目前已在新疆大規模試驗，憑藉這套新系統，當局可即時對行人的情緒狀態進行識別，進而做出相應的安全應對。

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