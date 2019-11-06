陳佩琪砲轟蔡英文「恨意難忘」 柯文哲苦笑：回去加強約束

柯文哲今早受訪，被問及陳佩琪最新臉書貼文，直呼「哇哇哇」，隨後苦笑說「我要回去加強約束」。（記者沈佩瑤攝）

2019-11-06 11:15:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲夫人陳佩琪常在臉書表達對綠營攻擊丈夫的不滿，昨晚她再度在臉書上開砲，暗諷時任民進黨主席蔡英文，身為政黨領袖，一點都不思管理約束，今天就該概括承受所有後果和她的憤怒；陳佩琪還說，每回想到世大運後到2018年的選舉前的各項攻擊、造謠，抹黑、抹紅、抹黃，「心中的恨意 ，永生難忘」。

柯文哲今早受訪，媒體才說了「佩琪姊昨天臉書⋯⋯」的開場白，柯語氣驚恐秒問「她又寫了甚麼？」聽到陳佩琪寫下「心中的恨意，永生難忘」等語句，柯文哲忍不住咋舌，直呼「哇哇哇」，隨後苦笑說「我要回去加強約束」。

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陳佩琪表示，2016年政黨輪替後，取得政權的黨在還沒上任前，就迫不急待地開始打人，千方百計地防著柯文哲，防他會礙到你們的好事，利用府、院、黨、立院、議會及媒體，一連串有計畫地對他抹黑、抹紅、抹黃，就算不是妳直接下指導棋，但身為政黨領袖，卻一點都不思管理約束。

陳佩琪還說，每回想到2017年世大運後到2018年的選舉前，擁有府院執政資源的黨， 發動一整個黨的勢力和龐大資金24小時不間斷地砲轟先生，極盡能事地對他造謠，抹黑、抹紅、抹黃，甚至對她也不放過，每回想到這裡，心中的恨意，永生難忘。

陳佩琪批評，提名是選對會決定，政論節目狂罵人，是NCC的事，黨提名人搞個台灣價值的柯黑大遊行，妳說是候選人自己的選舉策略，葛特曼活摘器官事件，妳說與妳黨無關，議員罵人酸奶、臭奶、萊爾，妳說是言論自由，笑笑就好，執政四年來弊案硬凹，自己誠信的論文門說不清楚，選舉到了就開始賣芒果干，灑大幣，除此之外，什麼都不想管，管不來、管不動，卻跟我們說要繼續當總統？

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