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稱柯P「不是體貼的人」 陳佩琪嘆：我結婚第一天就知道

陳佩琪表示，當初婚宴時，她穿了一件露肩禮服，凍到自己直打哆嗦。在婚宴上跟著柯文哲和公婆到處打招呼，三個小時滿場飛舞，但柯文哲像是「忘了她的存在」，「他老兄從頭到尾都沒看我一眼」。（擷取自陳佩琪臉書）

陳佩琪表示，當初婚宴時，她穿了一件露肩禮服，凍到自己直打哆嗦。在婚宴上跟著柯文哲和公婆到處打招呼，三個小時滿場飛舞，但柯文哲像是「忘了她的存在」，「他老兄從頭到尾都沒看我一眼」。（擷取自陳佩琪臉書）

2019-10-29 21:10:16

〔即時新聞／綜合報導〕媒體今日報導鴻海創辦人郭台銘追求妻子的浪漫過程，讓台北市長柯文哲妻子陳佩琪看了忍不住嘆氣表示，柯文哲不但沒有對她演出「浪漫求婚」的戲碼，而且更不是一個體貼的人，「我結婚第一天就知道」。

陳佩琪指出，2014年柯文哲選台北市長時，媒體最喜歡問她老公用什麼方式求婚的？陳佩琪說，「我最痛恨人家問我這個了，有時不小心被問到，不是板著臉不回答，就是回忘記了， 其實想也知道，就是沒有啦」！陳佩琪想到柯文哲對她做過最浪漫的事，就是一次散步時，柯好心體貼要幫她背皮包，但最後卻把皮包忘在石頭步道旁的座椅上，「兩人交往過程中就僅留這些印象， 有時還真懷疑是否自己條件太差去倒貼人家」。

陳佩琪說，柯文哲不是一個體貼的人，「我結婚第一天就知道」。她表示，當初婚宴時，她穿了一件露肩禮服，凍到自己直打哆嗦。在婚宴上跟著柯文哲和公婆到處打招呼，三個小時滿場飛舞，但柯文哲像是「忘了她的存在」，「他老兄從頭到尾都沒看我一眼」，有時候好不容易穿梭過狹窄的桌間走道，柯早不知道飛奔到哪去了」。

回憶到此，陳佩琪不禁感嘆，當時心想「這個人怎麼這個樣子？我未來要跟這個人生活在一起喔？結婚就不就是找個人生伴侶嗎？喜宴短短幾小時，我就看到了我未來的人生路」。

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