「郭董不選」總統投誰？郭幕僚辦投票結果驚人懸殊

2019-11-05劉宥彤

2019-11-05 18:58:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘上午前往刑事局報案網友亂傳郭母去世假消息，針對是否支持宋楚瑜參選總統，郭幕僚劉宥彤表示，現在談這個還太早，因為目前還不清楚親民黨、宋楚瑜的動向，但也不排除跟親民黨有合作機會。

外界也關心郭台銘與台北市長柯文哲、立法院前院長王金平互動，郭幕僚蔡沁瑜表示，郭、柯、王的合作有點像「單飛不解散」，且各自有各自強項，目前郭家軍有參選新北市立委的李縉穎、參選高雄市立委的黃韻涵，王金平則在陸軍方面實力很強，希望能發揮所長，這部分的合作目前是確定的，沒有生變。

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是否會在立委選舉跟親民黨合作，劉宥彤表示，郭陣營的支持者大部分都是中間選民，有些比較支持柯的民眾黨，有些或許支持宋，所以無論民眾黨或親民黨，都可能成為盟友；蔡沁瑜則說，這次選舉看來分裂投票情況嚴重，等到登記人選出爐，郭就會表態支持或不支持誰。

而劉宥彤在個人臉書粉絲團上進行「郭董宣布不選總統後，你總統票會投給誰？」也成為話題，劉說郭粉社群很多，對於總統大選，郭粉越來越焦慮，在不確定是否有第三組參選人前，絕大多數郭粉對於現在的選擇不滿意，她某種程度上這是要瞭解郭粉的心聲。

劉宥彤的投票活動仍在持續中，結果令人吃驚，截至目前為止，逾7000名左右網友表態，有逾3000位網友表示支持蔡英文、1900餘名網友表示不會投票，只有200位左右網友願意投給韓國瑜，比數極為懸殊。

郭台銘幕僚劉宥彤（左）在臉書上辦投票，結果「郭董不選」後總統票流向懸殊；劉宥彤表示，郭陣營的支持者大部分都是中間選民，無論民眾黨或親民黨，都可能成為盟友；蔡沁瑜（右）則說，這次選舉看來分裂投票情況嚴重，等到登記人選出爐，郭就會表態支持或不支持誰。（記者王藝菘攝）

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